Евросоюз намерен провести расследование, поставляет ли Иран беспилотники российской стороне для ведения боевых действий в Украине, сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров стран ЕС в Люксембурге, передает WPolityce.

По словам Рау, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсуждал этот вопрос с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и «столкнулся с крайне категоричным отрицанием» того, что применяемые в Украине дроны поставлял Иран.

Несмотря на это, ЕС проведет расследование, и, если выяснится, что БПЛА иранские, «среди министров иностранных дел стран ЕС есть консенсус», что против Тегерана нужно ввести санкции, добавил он.

Украинская сторона отмечает, что сбитые беспилотники, похожие на БПЛА, имеют маркировку на кириллице «Герань-2», однако их «внутренности», в первую очередь двигатель MD550 от иранской Mado (Oje Parvaz Mado Nafar Company), отчетливо указывают на то, что это либо просто перекрашенный Shahed-136, либо дрон, собранный из иранских комплектующих. Последнее время в Украине также были замечены дроны-камикадзе «Герань-1», в которых эксперты распознают Shahed-131 с двигателями Shahed-783\788 на базе китайских MDR-208. Кроме того, в Черном море был выловлен БПЛА, похожий на иранский Mohajer-6, который может выступать в качестве ретранслятора для Shahed-136 и Shahed-131.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине октября по видеосвязи перед участниками встречи лидеров G7, отметил, что власти РФ усилили военно-техническое сотрудничество с Ираном, и сообщил, что, по его данным, только одних иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136 Москва заказала 2400 штук.

Первое применение этих беспилотников российскими военными в Украине было зафиксировано 13 сентября 2022 года.

США также подозревают Тегеран в поставке Москве дронов для использования в боевых действиях на Украине. «Ранее наши французские и британские союзники заявили, что поставка Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — сообщил представитель Госдепартамента Ведант Патель, добавив, что Вашингтон разделяет эту точку зрения. Резолюция 2231 одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и «шестеркой» посредников: Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США. Соглашение предусматривало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы и гарантии, что он не будет создавать ядерное оружие.

Соединенные Штаты еще летом отмечали, что обладают информацией о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен БПЛА, в том числе способных нести оружие. В частности, говорил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, российская сторона интересовалась боевыми дронами Shahed-191 и Shahed-129. В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными, а представитель российского президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросами. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.

18 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия использует технику с российскими наименованиями, а «о якобы применении иранских беспилотников в Кремле нет информации».