Изъятые у коррупционеров средства начнут направлять на строительство школ в самое ближайшее время, пообещал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время рабочей поездки в Туркестанскую область, сообщает Zakon.kz.

По его словам, соответствующее поручение уже дал глава государства. Средства, полученные незаконным путем, также используют для построек прилегающих к образовательным учреждениям хозяйственных зданий.

На сегодня по республике речь идет о порядка 100 млрд тенге, — подчеркнул премьер-министр. Это примерно $211 млн. Он добавил, что выделение средств начнется уже в ноябре.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу страны, сказал, что все изъятые у коррупционеров деньги должны идти на строительство школ. Также президент поручил сделать высшее образование более доступным. По словам главы государства, будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.

Ранее TRT на русском сообщал, что за последнее время уже 56 международных компаний переместились из России в Казахстан. В связи с ростом интереса бизнеса к стране Токаев призвал создать условия для релокации предприятий и организаций из других стран.

«Мы составили список более 300 таких наиболее крупных иностранных компаний. С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане», — рассказал Смаилов.