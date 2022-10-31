Новые американские санкции в отношении России приведут к ухудшению экономической ситуации в мире, а в самой Америке разгонят инфляцию до рекордных цифр, предупредил профессор международной бизнес-дипломатии имени Карла Ф. Ландеггера в Школе дипломатической службы Уолша Джорджтаунскогоуниверситета Марк Л. Буш, мнение которого публикует издание The Hill.

Буш уточнил, что на протяжении долгого времени США импортировали 15% алюминия из России. Он указал, что у страны ненасытный аппетит на этот металл. Например, алюминий нужен для реализации зеленых инициатив для создания солнечных батарей и электромобилей. Из-за этого, по оценкам узкопрофильных специалистов, к 2030 году мировой спрос на алюминий вырастет на 40%.

Китай и Россия являются крупнейшими производителями алюминия. Исторически США импортировали 15% алюминия из России, но сегодня эта цифра упала примерно до 5%. В апреле 2018 года администрация Трампа наложила санкции на российскую компанию «Русал», что побудило США закупать больше алюминия в Канаде и ОАЭ. Однако подобные рестрикции оказались чрезвычайно дорогостоящими для экономики США, настолько, что Трамп решил отменить ограничения в отношениии «Русала» в январе 2019 года. Но к тому моменту Трамп уже ввел с10-процентные тарифы на алюминий из России и других стран.

После начала конфликта в Украине США и другие страны лишили Россию режима наибольшего благоприятствования (НБН) в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Это привело к повышению тарифов США на российский алюминий. Например, в случае необработанного сплава и нелегированного алюминия пошлина выросла до 18,5%. На алюминий высокой чистоты он достиг 11%. Эти более высокие ставки, не связанные с режимом наибольшего благоприятствования, в дополнение к 10-процентным тарифам, в итоге бьют по потребителям в США, начиная от производителей алюминиевых банок и заканчивая гигантами автомобильной промышленности.

С самого начала войны были опасения, что запрет на российский алюминий нанесет ущерб экономике США. Трехмесячные контракты на алюминий на Лондонской бирже металлов достигли рекордных максимумов в феврале и марте 2022 года из-за опасений по поводу логистики и ограничений на импорт. Теперь стало известно, что администрация Байдена рассматривает вопрос о запрете российского алюминия, карательных тарифах или санкциях против «Русала». Штрафные тарифы приведут де-факто к запрету поставок, а санкции против «Русала» затронут торговлю также бокситами и глиноземом.

Общая картина такова, что США не хватает существующих плавильных мощностей или первичного производства для удовлетворения внутреннего спроса. Например, в 2020 году Исследовательская служба Конгресса отметила, что только три американские компании управляли шестью плавильными заводами по сравнению с пятью компаниями, управлявшими девятью-десятью годами ранее. Геологическая служба США за 2022 год сообщает, что в 2021 году в США было произведено всего 880 000 метрических тонн первичного алюминия, что составляет всего 20% внутреннего потребления.

Если Байден введет новый запрет, то экспорт российского алюминия со скидкой будет перенаправлен в Китай, Индию и на другие рынки, где экспортеры будут стремиться заменить Россию. Если российский алюминий будет продаваться со скидкой, эти экспортеры могут быть обвинены в слишком дешевой продаже. По мнению автора статьи, это спровоцирует введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубит растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы.

«В итоге запрет на алюминий не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого он вновь разожжет напряженность между союзниками по поводу торговли алюминием и оставит экономику США в плохом состоянии», — заключает Марк Л. Буш.