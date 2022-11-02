MÜSİAD EXPO — одна из самых важных торговых выставок в Турции и регионе, которая проводится раз в два года, — открылась в торгово-выставочном центре TÜYAP Istanbul. Мероприятие, которое проходит со 2 по 5 ноября в 19-й раз под патронажем Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD), соберет более 100 тысяч посетителей и участников из более 124 стран. В частности, здесь представлены такие отрасли, как строительство, туризм, медицина, продукты питания, животноводство, машиностроение, металл, автомобилестроение, химия, энергетика, технологическая информатика, сфера услуг и текстиль.

В этот раз MÜSİAD EXPO проходит на фоне серьезного политико-экономического кризиса, вызванного не только экономическим спадом во всем мире, но войной России и Украины. Турция в этой ситуации прилагает огромные дипломатические усилия, чтобы сохранять статус посредника между двумя черноморскими соседями, и до сих пор только Анкаре и лично президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удается справляться с этой миссией — начиная от сохранения «зерновой сделки» и заканчивая обменом пленными.

Как отметил председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции Махмут Асмалы, Турция как объединяющая сила выступает за мир во всем мире, который, по его словам, будет достигнут «за счет стабильности и доверия в нашем регионе». Открытие и сохранение работы зернового коридора благодаря дипломатическим инициативам Турции и дипломатии лидерства, реализованной президентом Эрдоганом, является историческим достижением, подчеркнул Махмут Асмалы: «Эта успешная политика нашего президента спасла человечество от глубокого продовольственного и зернового кризиса. Таким образом, разрушительные последствия войны несколько уменьшились».

В этом смысле выставка MÜSIAD EXPO призвана пролить свет на позицию Турции в глобальном масштабе, обусловленную ее ролью мирового центра торговли. «Турция стала безопасным убежищем для мировой торговли, особенно благодаря мегапроектам, которые она реализовала за последние 20 лет, и ее достижениям в дипломатической сфере, а также стала силой, которая способствует региональному и глобальному миру», — отметил Асмалы в интервью Daily Sabah.

Особо он подчеркнул роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана в достижениях страны в самых разных областях — как экономических, так и политических. «Мы являемся свидетелями того, что ведется упорная борьба за то, чтобы ситуация, связанная с Украиной, была устойчивой», — отметил он.

«MÜSIAD EXPO — это знак веры в нашу страну. Мы верим в эту страну, в Анатолию, в наших деловых людей и промышленников, которые могут конкурировать на мировых рынках», — продолжил Асмалы. Более 1500 бизнесменов из Азербайджана, России, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Алжира, Нигерии, Индонезии и других стран имеют возможность обсудить все вопросы непосредственно со своими потенциальными бизнес-партнерами.

Турецкая сторона провела всестороннее исследование перед тем, как пригласить иностранные делегации и специалистов по закупкам. «MÜSİAD EXPO предоставляет Турции прекрасную возможность достичь целей по наращиванию экспорта до $300 млрд в следующем году, поскольку прошлые выставки уже способствовали росту торгового оборота и приносили стране миллиарды долларов. Стратегическое расположение нашей страны и потенциал, который она имеет, открывают большие возможности. На этой ярмарке, которая проводится после преодоления глобальной пандемии, мы стремимся внести непосредственный вклад в видение нашей страны в 2023 году с максимальным уровнем коммерческих связей», — добавил Махмут Асмалы.

В рамках мероприятия будут проведены встречи иностранных представителей, послов и консулов, в том числе мероприятие с участием представителей стран организации «Исламская восьмерка», посвященное вопросам в сфере коммерческой дипломатии. В этом смысле MÜSİAD EXPO является той выставкой, которая вносит непосредственный вклад в реализацию намеченных правительством Турции целей в 2023 году.