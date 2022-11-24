Переговоры между странами Евросоюза относительно введения потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, так как правительства не смогли согласовать механизм действия предложенного ограничения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, Еврокомиссия предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.

По информации агентства, 24 ноября запланирована встреча министров энергетики ЕС, в ходе которой будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на газ.

ЕС хочет ввести потолок цен на российскую нефть в пределах $65-$70 за баррель, что позволит стране продолжать получать прибыль от продажи нефти. Однако, отмечает агентство, поскольку Россия и так продает нефть ряду стран со скидкой, последствия введения подобного ограничения будут минимальными. Изначально ЕС и G7 планировали объявить о введении ценового потолка сегодня, но для этого потребуется одобрение каждой страны Евросоюза.

После начала войны в Украине страны G7 согласовали введение предельной цены на российскую нефть. Страны ЕС утвердили ограничение в рамках восьмого пакета санкций. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023-го. При этом сам потолок цен пока не согласован.

Потолок цен означает, что компаниям будет запрещено предоставлять услуги по перевозке, страховке и финансированию сделок с российской нефтью, если она была закуплена по цене выше установленного лимита. Идея заключается в том, чтобы усилить санкционное давление на Россию, ограничив ее доходы от продажи нефти, но при этом сохранив поступление на мировые рынки, чтобы не создать дефицит, который спровоцирует рост цен.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, которые были направлены Еврокомиссии, если страны Евросоюза одобрят введение предельной цены также и на газ, только трейдеры понесут убытки в размере $33 млрд.

«Энерготрейдеры должны будут внести дополнительные $33 млрд в виде маржинальных платежей, если план Брюсселя по ограничению цены на ключевой европейский эталонный газ будет реализован. <...> Производители и трейдеры, которые полагаются на голландский фьючерсный рынок TTF, столкнутся с 80%-ным ростом платежей, которые они делают в качестве страховки для обеспечения своих сделок», — сказано в материале. Уточняется, что в результате этого рынок может быть дестабилизирован.

22 ноября Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВт/ч. Согласно предложению, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.

После этого Financial Times сообщила, что страны Евросоюза недовольны предложенным Еврокомиссией ограничением цен на российский газ на уровне в 275 евро за МВт/ч, или около $2800 за тыс. куб. м. По их мнению, такой потолок является «слишком высоким». В частности, в августе цены на газ на бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако они продержались на таком уровне всего неделю.