КНР начала оснащать свой авиапарк новейших истребителей двигателями типа WS-10 собственного производства взамен российских, сообщила газета South China Morning Post.

Центральное телевидение Китая в одной из своих программ показало кадры палубного истребителя J-15, известного как «Летающая акула» (считается аналогом Су-33), на которых отчетливо видно, что данный самолет укомплектован двигателями WS-10 вместо изначальных российских АЛ-31Ф (каждый J-15 и Су-33 имеют два двигателя). По данным газеты, турбореактивные двигатели китайской разработки также были установлены и на ряде других боевых истребителей ВВС НОАК типа «Цзянь», таких как J-10, J-11, J-16 и J-20.

О том, что Китай заместил российские двигатели АЛ-31Ф на истребителях J-15, сообщило также американское специализированное издание The Drive. «Спустя десять лет после того, как китайский истребитель J-15 совершил свои первые посадки и взлеты с борта авианосца, появился образец палубного боевого самолета, оснащенного двигателями WS-10 собственного производства», — говорится в публикации. Издание отмечает, что J-15 был последним китайским самолетом семейства Су-27, который получал российские силовые агрегаты. Согласно The Drive, таким образом Китай идет на дальнейший отказ от иностранных двигателей в пользу собственных. Издание допускает, что новый двигатель получил не недавно построенный истребитель, а уже ранее эксплуатировавшийся самолет. «Как бы то ни было, ни один боевой J-15 ранее не был замечен с WS-10», — пишет The Drive.

Китай вел доработку и модернизацию авиадвигателей WS-10 на протяжении более чем 10 лет. В прежней версии они считались довольно ненадежными и непригодными для использования в ВВС.

В то же время зависимость КНР от России по двигателям сохраняется в сфере производства дальних бомбардировщиков H-6K. В 2020 году появилась информация, что один из китайских военно-транспортных самолетов Xian Y-20 получил национальные турбовентиляторные двигатели WS-20, которые обладают большей мощностью, чем российские Д-30КП-2, которые были установлены на более ранние образцы этой машины (их 4 для каждого борта). Тем не менее до сих пор неизвестно, прошли ли Y-20 массовую ремоторизацию. Кроме того, двигателями российского, украинского и западного производства оснащалась практически вся военная и гражданская китайская авиационная техника, поставляемая на экспорт (за исключением разве только истребителей J-7G в разных вариантах), поскольку невысокие эксплуатационные характеристики китайских двигателей делают их неконкурентоспособными на внешних рынках, отмечали специалисты российского Центра стратегий и технологий.