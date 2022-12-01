Турецкий холдинг AKÇA Holding планирует построить в Узбекистане фабрику по производству текстиля, инвестиции составят $250 млн, сообщает министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Объект планируют открыть в Наманганской области.

Комплекс будет производить изделия из пряжи, махровые полотенца, домашний текстиль, трикотаж, а также военное обмундирование и др. Товары будут ориентированы на экспорт в США, ЕС и других стран. Турецкая компания планирует создать 15 тысяч новых рабочих мест.

Соглашение об открытии комплекса подписали заместитель премьер-министра по инвестициям и внешнеэкономическим связям Узбекистана Джамшид Ходжаев и член совета директоров AKÇA Holding Ахмет Бильге Гоксан.

Ташкент поддержал турецкую инициативу и подчеркнул готовность оказать содействие на всех этапах реализации проекта.

Входящая в состав AKÇA Holding компания Menderes Textile — крупнейшее в Европе вертикально интегрированное предприятие по производству домашнего текстиля.

Общий объем инвестиций Турции в экономику Узбекистана превышает $1,5 млрд. В стране действует более 1300 предприятий с турецким капиталом в сферах строительства, энергетики, текстильной промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма и услуг.

Как ранее сообщал TRT на русском, 21 ноября в Сырдарьинской области Узбекистана начала работу ТЭС, построенная турецкой компанией Cengiz Enerji.

Во время визита в Ташкент в марте 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что две страны нацелились на увеличение товарооборота до $5 млрд в течение года. Турецкий лидер также отметил: компании Турции готовы внести свой вклад в реализацию Стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы.

На встрече Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде 11 ноября Эрдоган предложить создать единый инвестфонд ОТГ.