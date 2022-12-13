Киев завершает работу над собственным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), аппарат проходит финальные испытания, заявил руководитель проектов «Укроборонпрома» Олег Болдырев.
По его словам, текущая война России и Украины во многом превращается в противостояние беспилотных систем, и Киев активно работает над тем, чтобы обеспечить ВСУ этими системами в необходимом количестве.
Представитель оборонного предприятия уточнил: вооруженные силы Украины в скором времени получат новый беспилотный летательный аппарат отечественного производства. Дальность полета составит до 1000 км, масса полезной нагрузки — 75 кг. При этом он подчеркнул: дрон практически готов и проходит финальные испытания.
Первый украинский БПЛА по своим характеристикам аналогичен дронам-камикадзе иранского производства, но имеет некоторые особенности, «делающие его уникальным», пояснил Болдырев.
Он уточнил: уже есть прототип, «он летает, это боевой дрон, вариант камикадзе… Наши камикадзе смогут вернуться». Эта функция предполагает, что БПЛА смогут атаковать объекты противника несколько раз. Каким образом конструкторам удалось сделать барражирующий боеприпас многократного действия, он не пояснил.
Представитель «Укроборонпрома» отметил: украинская модель беспилотника частично состоит из иностранных комплектующих, но за разработку программного обеспечения, средств связи с наземными станциями, сборку и обслуживание дронов отвечают украинские специалисты.
В начале декабря в оборонном ведомстве Украины заявили, что передадут первые отечественные беспилотники армии до конца года.
Как ранее писал TRT на русском, украинская разведка разобрала сбитые в Украине иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 и выяснила, что большинство деталей дронов производится более 30 компаниями в США, Европе и Японии. Единственная деталь иранского производства — силовая установка или двигатель компании Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).