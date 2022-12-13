Киев завершает работу над собственным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), аппарат проходит финальные испытания, заявил руководитель проектов «‎Укроборонпрома»‎ Олег Болдырев.

По его словам, текущая война России и Украины во многом превращается в противостояние беспилотных систем, и Киев активно работает над тем, чтобы обеспечить ВСУ этими системами в необходимом количестве.

Представитель оборонного предприятия уточнил: вооруженные силы Украины в скором времени получат новый беспилотный летательный аппарат отечественного производства. Дальность полета составит до 1000 км, масса полезной нагрузки — 75 кг. При этом он подчеркнул: дрон практически готов и проходит финальные испытания.

Первый украинский БПЛА по своим характеристикам аналогичен дронам-камикадзе иранского производства, но имеет некоторые особенности, «делающие его уникальным»‎, пояснил Болдырев.

Он уточнил: уже есть прототип, «он летает, это боевой дрон, вариант камикадзе… Наши камикадзе смогут вернуться»‎. Эта функция предполагает, что БПЛА смогут атаковать объекты противника несколько раз. Каким образом конструкторам удалось сделать барражирующий боеприпас многократного действия, он не пояснил.

Представитель «Укроборонпрома» отметил: украинская модель беспилотника частично состоит из иностранных комплектующих, но за разработку программного обеспечения, средств связи с наземными станциями, сборку и обслуживание дронов отвечают украинские специалисты.

В начале декабря в оборонном ведомстве Украины заявили, что передадут первые отечественные беспилотники армии до конца года.

Как ранее писал TRT на русском, украинская разведка разобрала сбитые в Украине иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 и выяснила, что большинство деталей дронов производится более 30 компаниями в США, Европе и Японии. Единственная деталь иранского производства — силовая установка или двигатель компании Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).