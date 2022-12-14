Вице-президент Европейского парламента Ева Кайли была арестована по распоряжению прокуратуры Бельгии по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает BBC.

Греческая партия социалистов исключила Кайли из своих рядов, власти Греции заморозила ее активы.

Кроме вице-президента задержаны еще три человека, все они обвиняются в получении взяток. Среди арестованных — бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери, глава итальянского НКО «Нет мира без справедливости» Никколо Фига-Таламанка, генсек Международной конфедерации профсоюзов (со штаб-квартирой в Брюсселе) Лука Висентини.

Полиция Бельгии провела обыски по 16 адресам, связанным с фигурантами дела. В доме Евы Кайли она изъяла 600 тыс. евро наличными.

Кайли остается под стражей. Признала ли она и остальные арестованные вину, публично не объявлялось. Она уже лишена должности вице-президента Европарламента. Формально она остается депутатом Европарламента, но в него уже внесен вопрос о лишении ее статуса. Однако для соответствующего решения необходимо общее голосование.

Это не первый скандал за последние годы, связанный с Европейским парламентом. Как писал TRT на русском, в 2020 году в Брюсселе были задержаны 25 человек, устроивших секс-вечеринку в баре. Среди них — иностранные дипломаты, политики, а также один член Европарламента. На тот момент из-за пандемии все заведения в стране должны быть закрыты из-за карантина, а любые вечеринки и другие массовые мероприятия запрещены.