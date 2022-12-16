Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо обвинил соседнюю страну Буркина-Фасо в приглашении наемников из российской фирмы «Вагнера», сообщает TRT World.

«Буркина-Фасо заключила договоренность о том, чтобы вместе с Мали использовать силы «Вагнера», — сказал Акуфо-Аддо. Власти Буркина-Фасо пока никак не отреагировали на эти заявления.

Несколько стран до этого выступили с обвинениями в адрес Мали в использовании услуг наемников «Вагнера». Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тембела ранее заявлял, что не исключает пересмотра отношений своей страны с Россией.

«Я думаю, в качестве оплаты за их услуги был выделен минеральный рудник на юге Буркина-Фасо», — сказал Акуфо-Аддо во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Нас в Гане сильно беспокоит то, что они действуют на нашей северной границе», — добавил он.

Блинкен, которого спросили об обвинениях Ганы в отношении Буркина-Фасо, повторил решительные протест США по поводу деятельности группы «Вагнер».

«Везде, где мы сталкивались с деятельностью «Вагнера», страны оказывались более слабыми, бедными, незащищенными и менее независимыми. Это общая закономерность», — сказал Блинкен на пресс-конференции на закрытии трехдневного саммит в Вашингтоне, посвященного проблемам Африки.

«На этой неделе, как и в прошлом, я услышал, что наши партнеры в Африке не хотят, чтобы их ресурсы эксплуатировались, они не хотят, чтобы права человека в их странах нарушались, они не хотят, чтобы было подорвано управление страной, и, в конечном счете, они против «Вагнера», — добавил он.

Как писал TRT на русском, российский предприниматель Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнера».

По его словам, в 2014 году он, «как и многие другие бизнесмены», ездил на полигоны, где собирались «казачки», и «пытался сорить деньгами для того, чтобы набрать группу». Пригожин утверждает, что «быстро понял», что среди «казачков и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть». Тогда Пригожин решил создать собственное формирование.