США существенно расширят программу подготовки украинских военнослужащих в Германии. Об этом 15 декабря заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, Вашингтон планирует проводить общевойсковые учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на американских военных базах в ФРГ. По новому плану в них будут принимать участие около 500 украинских военных в месяц. Благодаря этому США не потребуется увеличивать численность американских войск в Европе, отметил Райдер.

Он уточнил: в новую программу подготовки ВСУ включат совместные маневры и ведение общевойскового боя на уровне отделения, взвода, роты и батальона. США также расширят программу тренировки украинских военных для работы с современными видами вооружений.

Ранее TRT на русском писал, что США изучают возможность значительно увеличить масштабы боевой подготовки Вооруженных сил Украины и изменить учебную программу. Тогда американские СМИ сообщали о планах Пентагона обучать свыше 2500 украинских военных в месяц. Согласно нынешней информации от представителя оборонного ведомства США, план подготовки будет в пять раз меньше — до 500 военных в месяц.

С начала войны в Украине США обучили несколько тысяч украинских солдат, в основном небольшими группами и конкретным методам обращения с вооружениями, сообщил американский телеканал CNN.

Как пишет агентство «‎Анадолу»‎, Сенат США 15 декабря проголосовал за то, чтобы одобрить ежегодный законопроект об оборонной политике на $858 млрд. Из них около $800 млн пойдет на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины. Еще $6 млрд будет выделено на поддержку военных операций США в Европе.