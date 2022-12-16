США существенно расширят программу подготовки украинских военнослужащих в Германии. Об этом 15 декабря заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
По его словам, Вашингтон планирует проводить общевойсковые учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на американских военных базах в ФРГ. По новому плану в них будут принимать участие около 500 украинских военных в месяц. Благодаря этому США не потребуется увеличивать численность американских войск в Европе, отметил Райдер.
Он уточнил: в новую программу подготовки ВСУ включат совместные маневры и ведение общевойскового боя на уровне отделения, взвода, роты и батальона. США также расширят программу тренировки украинских военных для работы с современными видами вооружений.
Ранее TRT на русском писал, что США изучают возможность значительно увеличить масштабы боевой подготовки Вооруженных сил Украины и изменить учебную программу. Тогда американские СМИ сообщали о планах Пентагона обучать свыше 2500 украинских военных в месяц. Согласно нынешней информации от представителя оборонного ведомства США, план подготовки будет в пять раз меньше — до 500 военных в месяц.
С начала войны в Украине США обучили несколько тысяч украинских солдат, в основном небольшими группами и конкретным методам обращения с вооружениями, сообщил американский телеканал CNN.
Как пишет агентство «Анадолу», Сенат США 15 декабря проголосовал за то, чтобы одобрить ежегодный законопроект об оборонной политике на $858 млрд. Из них около $800 млн пойдет на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины. Еще $6 млрд будет выделено на поддержку военных операций США в Европе.