США могут замедлить финансирование Украины в январе, после того, как большинство в Палате представителей получат республиканцы, пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание уточняет: в Белом доме в течение нескольких месяцев в частном порядке признавали, что в определенный момент Конгресс замедлит финансирование Украины «по мере того, как эта тема исчезнет из заголовков‎»‎. Республиканская партия неоднократно призывала сократить выделение помощи Киеву.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти, который метит в кресло спикера Палаты представителей, еще в октябре заявил: Украина больше не будет получать от Вашингтона «чистый чек» — Конгресс будет требовать отчета за каждый потраченный доллар. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин и вовсе пообещала, что «при республиканцах Украина не получит ни цента».

Однако в администрации Джо Байдена рассчитывают на умеренных республиканцев и будут настаивать, чтобы Украина получила всю необходимую помощь для преодоления зимнего периода, отметили собеседники Politico.

В Белом доме надеются, что Конгресс одобрит финансирование Украины в рамках сводного законопроекта о бюджете на 2023 фискальный год, который еще предстоит утвердить. Обсуждения закона затянулись из-за резолюций Конгресса, хотя официально фискальный 2023 год началсяеще 1 октября. Прошлый проект бюджета также был принят с задержкой — члены Конгресса вели переговоры еще пять месяцев после начала фискального года и утвердили его только в марте 2022 года.

Politico отмечает: при обсуждении помощи Украине Белый дом полагается на союзников среди республиканцев, а также лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла. По данным издания, администрация Байдена и руководство Пентагона «‎‎в последние недели тайно сближались с членами Республиканской партии, чтобы сохранить этот импульс, несмотря на давление со стороны некоторых представителей их ультраправой фракции».

Собеседники Politico подчеркнули: США активизировали помощь Украине не только в финансовой сфере. Сейчас завершаются переговоры об отправке Киеву системы противоракетной обороны Patriot.

Как ранее сообщалTRT на русском, США существенно расширят программу подготовки украинских военнослужащих в Германии. Вашингтон планирует проводить общевойсковые учения ВСУ на американских военных базах в ФРГ. По новому плану в них будут принимать участие около 500 украинских военных в месяц. Благодаря этому США не потребуется увеличивать численность американских войск в Европе.