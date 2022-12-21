Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 19 декабря публично принес извинения за работорговлю, которая с XVI века обеспечивала колониальной империи могущество и процветание.

Как писал TRT на русском, в период с XVII по XIX век более 600 000 человек из Африки и Азии были проданы нидерландскими купцами. Порабощенные мужчины, женщины и дети были вынуждены работать на сахарных, кофейных и табачных плантациях, в шахтах, а также использовались в качестве домашних рабов на колонизированных землях в Америке и Карибском бассейне. Они регулярно подвергались физическому, психическому и сексуальному насилию.

Доходы от этого жестокого труда обогатили Королевство Нидерландов и способствовали «Золотому веку», периоду экономического процветания в XVII веке. Рабство в большей части нидерландских колоний было отменено лишь в 1863 году (со значительным опозданием по сравнению с большинством других европейских стран). При этом, например, в Суринаме оно окончательно ушло в прошлое еще спустя десять лет, так как закон устанавливал переходный период.

Нидерланды стали далеко не первой страной, которая извинилась за ошибки прошлого, покаявшись за рабство. Соответствующие шаги на протяжении более 20 лет делали власти различных государств.

Европа

Первым значимым извинением за рабство стала речь Папы Римского Иоанна Павла II, произнесенная в 1985 году. Он заявил, что задачей христиан является «исцеление и сострадание», потому что «человек, испытывающий нужду, находящийся на обочине, является нашим братом и ближним». «На протяжении веков мужчины, принадлежащие к христианским народам, не всегда поступали так, и мы просим прощения у наших африканских братьев, которые так сильно пострадали из-за работорговли», — сказал Папа.

Пример Иоанна Павла II получил массовое продолжение далеко не сразу. Примерно к концу 1990-х различные официальные лица во множестве стран начали попытки приносить извинения. Поначалу все это носило характер личных инициатив отдельных политиков и чиновников и не выходило на общенациональный уровень. Так, в 1999 году городской совет английского Ливерпуля принес извинения за участие города в прошлом в торговле рабами.

Вскоре после этого последовали первые попытки извинений от имени европейских государств. В 2001 году Национальное собрание Франции приняло закон, признавший рабство преступлением против человечности. Следующим важным этапом стал 2007 год, когда премьер-министр Великобритании Тони Блэр извинился за рабство от имени всей страны.

Надо сказать, что далеко не все страны Европы, активно участвовавшие в работорговле, поспешили пойти по пути Блэра. На текущий момент, помимо упомянутых Франции и Великобритании, свои публичные извинения от имени страны принесла только Дания в 2017 году. Правда от всей Европы это сделал еще и парламент Европейского союза.

При этом регулярно звучат голоса о том, что извинившиеся европейские страны недостаточно сделали в этом направлении. Что касается Франции, то значительная часть наблюдателей вообще не признаютдействия Национального собрания в 2001 году как публичное извинение.

Африка

Как ни странно, первым государством, публично принесшим извинения за работорговлю, была африканская страна. В 1999 году президент Бенина Матьё Кереку совершил мировой тур, включая несколько остановок в Америке. В ходе визита в США в городе Балтимор он упал на колени в местной церкви и просил прощения за «позорную» и «отвратительную» роль, которую сами африканцы играли в работорговле.

Кереку и члены его правительства извинились не только за свою страну, жители которой помогали европейцам поставлять рабов в Новый свет, но и за весь мир. «Мы взываем о прощении и примирении, — сказал Люк Гнакаджа, министр окружающей среды и жилищного строительства Бенина, во время визита в Вирджинию в 2000 году. — Работорговля — это позор, и мы раскаиваемся в этом».

Кереку не остановился на достигнутом. Бенин созвал специальную международную конференцию, на которой выступающие со всего мира, в том числе два американских конгрессмена, принесли извинения за рабство. Бенин стал далеко не единственной африканской страной, извинившейся за участие в работорговле. В 2006 году официально об этом объявила Гана.

Более того, эта страна попыталась сделать из соответствующего акта свою туристическую фишку. Так, ганские туристические компании начали предлагать экскурсии «церемония извинения», прежде всего адресованные чернокожим жителям США. Туры включали посещение древних замков рабов в Гане.

Наконец, в 2010 году за причастность арабов к работорговле извинился ливийский лидер Муаммар Каддафи. «Я сожалею о поведении арабов. Они привозили африканских детей в Северную Африку, сделали их рабами, продавали их как животных, — заявилон на Арабо-африканском саммите в ливийском Сирте. — От имени арабов я хотел бы осудить, извиниться и выразить глубокую скорбь по поводу поведения некоторых арабских представителей по отношению к своим африканским братьям».

Америка

Не обошла стороной «тенденция к извинениям» и Новый свет. В 2005 году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Сенегал извинился за работорговлю. «Я хочу сказать вам, что я не несу ответственности за то, что произошло в XVI, XVII и XVIII веках, но я прошу у вас прощения за то, что мы сделали с чернокожими людьми», — заявил он.

Кажется закономерным, что первой в списке американских стран на этом пути стала именно Бразилия. Она импортировала больше всего африканских рабов из всех государств мира и оказалась последней страной, отменившей рабство в 1888 году.

При этом около 50% из более 200-миллионного населения Бразилии определяют себя как «черные» или «пардо» — расплывчатое определение, включающее практически все темные оттенки кожи. Иными словами, в стране проживает второе по величине чернокожее население в мире после Нигерии.

Любопытно, что США, несмотря на огромную роль рабства в ее истории, так и не принесли публичных извинений за работорговлю от имени всего государства. Хотя действий в этом направлении было сделано немало.

Президент Билл Клинтон извинился в 1997 году за так называемое «исследование сифилиса в Таскиги», длившееся с 1930-х до начала 1970-х годов. Оно проводилось под эгидой Службы общественного здравоохранения США, чтобы исследовать все стадии заболевания сифилисом путем опытов на афроамериканских пациентах. При этом им ложно утверждали, что лечение проводится надлежащим образом.

Официально свои извинения за рабство принесли шесть американских штатов: Алабама, Мэриленд, Северная Каролина, Нью-Джерси, Вирджиния и Флорида. Кроме того, попытки принять соответствующий закон были в американском парламенте. Палата представителей в 2008 году проголосовала за резолюцию, содержащую извинения за рабство. Аналогичное голосование успешно прошло Сенате в 2009 году. Однако в обоих случаях законопроекты не были в итоге приняты и подписаны президентом США.