Страны Центральной Азии в 2022 году импортировали беспрецедентное количество военных БПЛА, лидером по количеству поставок стала Турция. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает: Анкара экспортировала беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в Кыргызстан и Туркменистан. В мае 2022 года Турция достигла соглашения с Казахстаном о производстве в этой стране турецких беспилотников Anka-S. Казахстан, таким образом, стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство этого типа турецких дронов.

«‎‎Турция экспортировала свой беспилотник TB2 в десятки стран, оставив позади своих российских и китайских конкурентов‎»‎, — отмечает Forbes.

Турецкие Bayraktar TB2 дали преимущество Кыргызстану в сфере контроля обстановки на границе с Таджикистаном, который закупал свои беспилотники у Ирана, уточняет обозреватель Forbes Пол Иддон.

В мае Иран открыл в Таджикистане завод по производству беспилотников-камикадзе Ababil-2 — одноразовых барражирующих боеприпасов. В конце 2021 года Кыргызстан заказал у РФ беспилотники средней дальности «Орлан-10», которые в основном используются для разведки и радиоэлектронной борьбы.

Издание цитирует профессора Американского университета Сулеймана Озерена, который считает, что «Турция возьмет верх над другими конкурентами в Центральной Азии на рынке дронов‎»‎, потому что, уточняет эксперт, «‎‎турецкие беспилотные технологии лучше, чем российские и иранские».

Вторая причина, по мнению профессора — «‎для Турции продажа беспилотников странам Центральной Азии — это больше, чем военное сотрудничество».

«С помощью «дипломатии дронов» Турция стремится добавить еще один уровень к своему политическому, экономическому и военному сотрудничеству с членами Организации тюркских государств», — констатировал Сулейман Озерен.

Как ранее сообщал TRT на русском, Bayraktar TB2 в октябре установил новый рекорд, преодолев планку в 500 тысяч часов налета. В классе тактических дронов TB2 зафиксировал показатель в 27 часов и 3 минуты безостановочного полета. Дрон может подниматься на высоту свыше 8 км. Помимо военных целей, Bayraktar TB2 применяются при мониторинге лесной полосы для борьбы с пожарами, а также в поисково-спасательных операциях.

Экспортные контракты на поставку турецких БПЛА подписаны с 23 странами, в том числе с Украиной, Катаром, Азербайджаном и Польшей. Польша стала первой страной НАТО и Европейского союза, закупившей ударные дроны турецкого производства.