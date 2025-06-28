Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в МИД республики в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«Российской стороне выражен решительный протест в связи с проведенными 27 июня рейдами в квартирах наших соотечественников. В результате были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько получили тяжелые ранения, девять человек арестованы», — говорится в заявлении.

Ранее региональные управления Следственного комитета и МВД РФ подтвердили, что в Екатеринбурге прошли задержания в рамках расследования давнего уголовного дела. Отмечалось, что задержаны подозреваемые в преступлениях, совершенных в начале 2000-х годов. У них были проведены обыски.

По данным агентства Lent.az, 27 июня около пяти утра сотрудники ФСБ и Следственного комитета России провели масштабную операцию против членов семьи Сафаровых. Одновременные обыски прошли в десяти квартирах, где проживали выходцы из Агдама.

Поводом для рейда стало расследование убийства гражданина Азербайджана Юниса Пашаева, совершенного в Екатеринбурге в 2001 году. По версии азербайджанских источников, всех мужчин, находившихся в квартирах, подвергли насилию и доставили в участок.

Во время транспортировки скончались два брата — Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы. Среди задержанных — члены семьи Сафаровых.

Обыски проводились в том числе в ТЦ «Баку Плаза». По данным Ura.ru, допрашивали также главу азербайджанской диаспоры в регионе Шахина Шихлинского. Он опроверг эту информацию.