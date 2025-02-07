«Русский дом» под управлением «Россотрудничества» был открыт в Баку 3 июля 1997 года. Его задачи: продвижение российской культуры, науки и образования, укрепление русского языка. Спустя почти 30 лет работы организации, в МИД Азербайджана заметили: у культурного центра нет юридической регистрации для работы на территории.

«Организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Решение МИД — лишь продолжение тенденции на ухудшение отношений между странами. Разногласия начались после крушения самолета Azal. Президент РФ Владимир Путин извинился за случившееся перед коллегой Ильхамом Алиевым, но попытался как можно дальше уйти от ответственности за случившееся. В Азербайджане настаивают: Кремль должен открыто признать вину.

В этой ситуации «Русский дом» прекрасно подходит для выражения недовольства. С одной стороны, проблему можно уладить получением регистрации, а с другой — это демонстрация раскола в отношениях. И если Москва не уступит, то следующим шагом под удар может попасть что-то посерьезнее.

Особое внимание заслуживает неофициальная версия случившегося — журналисты Baku.tv заявили, что, прикрываясь продвижением русской культуры, «Русский дом» занимается шпионажем. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила азербайджанскую сторону в «шпиономании».

Обвинения в шпионаже для Кремля — дело привычное. Но, как правило, исходят они от так называемых «недружественных» России стран и в момент особенного накала отношений. Потом одна сторона выдворяет какое-то количество дипломатов, вторая принимает зеркальные меры, и все успокаивается. До катастрофы Azal представить даже намеки на подобные разбирательства между Баку и Москвой было невозможно.

Во многом российско-азербайджанские отношения держались не столько на подписанных договорах, сколько на позитивных и комплиментарных отношениях Алиева и Путина, отмечает в разговоре с TRT на русском историк и политолог Ризван Гусейнов. Похолодание в личном общении двух президентов бьет и по остальным сферам сотрудничества.

«В Азербайджане все организации должны быть зарегистрированы как азербайджанские, — подчеркивает собеседник агентства. — Это нормальная процедура. Но «Русскому дому» делалось исключение. Теперь Баку предлагает пройти «Россотрудничеству» стандартную юридическую регистрацию. Это наиболее оптимальная возможность выйти из этой кризисной ситуации».

Шансы на примирение

Баку ждет объяснений от Москвы, но их нет. Сначала в Кремле заявили о неких птицах, потом о взрыве баллона. Любые сообщения о том, что самолет был сбит «Панцирем-С1», отвергаются.

В Москве говорят о том, что нет окончательных результатов следствия, и поэтому они не могут делать официальных заявлений, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Ильгар Велизаде. Тем не менее, по его словам, есть моменты, которые уже можно было бы решить: вопросы компенсации пострадавшим и поиск реальных виновных.

«Вместо этого представители российской стороны пытаются представить эту ситуацию таким образом, чтобы ответственность РФ за случившееся была минимальной. Это не способствует нормальному диалогу между двумя странами», — подчеркивает эксперт.

Он обратил внимание, что ухудшение азербайджано-российских отношений — не в интересах ни Баку, ни Москвы: «Однако для того, чтобы этого не происходило, необходимы конкретные действия, которые предотвратят скатывание ситуации до кризисной точки. Таких шагов мы не наблюдаем».

Не идут на пользу разрешению конфликта отдельные заявления политиков. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, например, обвинил Азербайджан в том, что страна продвигает турецкие интересы и вообще воспользовалась Москвой.

«На сегодняшний день азербайджанская сторона находится в режиме ожидания действий от российской стороны. Очень хочется надеяться, что полноценного кризиса в отношениях не произойдет», — подчеркивает Велизаде.

Если Москва не принесет извинений, то доверительный уровень отношений снизится, говорит TRT на русском политолог Ризван Гусейнов: «Россия — это наш сосед, огромное государство, ядерная держава. Сотрудничество по экономическим и другим проектам, конечно, продолжится. Но того комплиментарного доверительного отношения и понимания к российским интересам или проектам больше не будет».