Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг призвал экспертную комиссию изучить возможность продлить срок службы трех последних АЭС страны. Его призыв вызвал серьезный конфликт внутри правящей коалиции, так как «‎Зеленые»‎ выступают категорически против ядерной энергетики. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Последние три ядерных реактора ФРГ — АЭС Некарвестхайм в Баден-Вюртемберге, станции Изар II в Баварии и Эмсланд на северо-западе у границы с Нидерландами.

Согласно первоначальным планам немецкого правительства, все три последние АЭС должны были закрыться до конца 2022 года. Однако на фоне энергокризиса и стремления ФРГ прекратить закупки российского газа и нефти канцлер Олаф Шольц принял решение продлить работы атомных станций до апреля 2023 года.

Глава Минтранса Фолькер Виссинг считает, что экологические преимущества электромобилей будут выше, если они будут заряжаться с использованием ядерной энергии, которая не содержит вредных выбросов.

По расчетам Технологического института Карлсруэ (KIT), баланс СО2 электромобилей также значительно ухудшится при отключении атомных электростанций. Такие автомобили будут вынуждены использовать угольную электроэнергию, которая гораздо вреднее для экологии.

«В транспортном секторе мы ничего не сможем сделать для защиты климата с помощью электромобилей, если будем использовать для зарядки угольную электроэнергию», — отметил Виссинг.

Министр раскритиковал тот факт, что Германия недостаточно быстро продвинулась в развитии возобновляемых источников энергии.

Газета отмечает: критики отказа от атомной энергетики говорят, что закрытие последних АЭС может вынудить Германию все больше полагаться на уголь, который загрязняет окружающую среду сильнее, чем газ.

«Нам нужен экспертный ответ, чтобы ответить на вопрос, как мы можем обеспечить стабильные и доступные поставки энергии, а также достичь наших целей по защите климата», — заявил министр в интервью FAZ.

Партия «‎Зеленых»‎, входящая в правящую коалицию, выступила за отказ от ядерной энергетики, так как АЭС и ядерные отходы представляют большую угрозу экологии. Глава партии министр экономики Роберт Хабек первоначально настаивал на закрытии атомных станций, как и было запланировано, в конце 2022 года. Позже его партия предложила отключить одну из резервных АЭС, а две другие оставить на случай обострения энергокризиса до апреля 2023 года. В итоге именно этот план и утвердил канцлер Шольц.

Министр финансов страны Кристиан Линднер ранее призвал продлить работу всех трех АЭС как минимум до 2024 года. Атомная энергетика сейчас генерирует до 6% всей электроэнергии Германии.

Ядерный выход Германии начался еще при правительстве экс-канцлера Ангелы Меркель и был введен в ответ на катастрофу 2011 года на японской АЭС Фукусима. Сторонники политики ядерного отказа говорят, что расширение программы атомных станций будет дорогостоящим, и что большего можно добиться, используя возобновляемые источники энергии.

Как ранее сообщал TRT на русском, ФРГ планирует потратить в 2023 году €83,3 млрд для сдерживания цен на газ и электроэнергию в условиях европейского энергетического кризиса.