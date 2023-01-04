ПОЛИТИКА
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Франция сформулирует экономическую стратегию для противостояния США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создать стратегию «Сделано в Европе» в противовес американской политике
Франция сформулирует экономическую стратегию для противостояния США
Фото: Reuters / Others
4 января 2023 г.

Европе нужен экономический ответ на «‎волюнтаристскую политику»‎ США, им может стать стратегия «‎Сделано в Европе»‎. Об этом 3 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«Мое мнение, как вы знаете, заключается в том, что нам нужна стратегия «Сделано в Европе», чтобы дать наш собственный ответ на изменения в мире, а также на волюнтаристскую политику США, что абсолютно законно», — заявил Макрон.

Он подчеркнул необходимость защиты «ткани» европейской промышленной сети — создать рабочие места, повысить конкурентоспособность и производство экологически чистой энергии.

Как ранее сообщал TRT на русском, между Вашингтоном и европейскими лидерами обозначился раскол: президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новым законом США о преодолении инфляции.

По словам французских чиновников, которых цитирует The Wall Street Journal, президент Макрон считает меры Вашингтона угрозой для промышленности ЕС. Джо Байден одобрил закон еще летом, он предусматривает выделение $400 млрд субсидий на поддержку американской экономики. Нововведение подразумевает налоговые вычеты до $7,5 тыс. — они будут стимулировать жителей Штатов покупать электромобили, «сделанные в США», или, точнее, собранные.

Французский лидер опасается, что закон Джо Байдена может привести к уходу европейских компаний в Штаты — это усугубит экономические проблемы Европы, вызванные войной в Украине и энергетическим кризисом.

По данным WSJ, Париж и Берлин опасаются, что из-за мер США пострадают продукты европейского экспорта — такие как аккумуляторы и электромобили, на которые льготы не распространяются. Американский закон может привести к сокращению производства в Европе, релокации ряда заводов в США и к общему снижению экономической активности в ЕС, считают еврочиновники, опрошенные изданием.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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