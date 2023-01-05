Внутри иранских беспилотников, сбитых осенью прошлого года в Украине, были обнаружены детали, произведенные компаниями из США и других стран Запада. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на данные украинской разведки.

Согласно оценке ведомства, как минимум 40 из 52 компонентов, снятых украинцами с иранского беспилотника Shahed-136, были произведены 13 различными американскими компаниями. Остальные 12 компонентов — фирмами из Канады, Швейцарии, Японии, Китая и Тайваня.

При этом, уточняет канал, нет никаких доказательств того, что какая-либо из этих компаний нарушает законы США о санкциях и сознательно экспортирует свои технологии для использования в дронах. По словам экспертов, опрошенных CNN, даже несмотря на то, что многие компании обещают усиленный мониторинг, контролировать, куда эти детали перепродают, для производителей крайне сложно.

Ранее CNN сообщал, что Белый дом создал административную целевую группу для расследования того, как американские и западные технологии — от полупроводников и модулей GPS до двигателей, — оказались в иранских беспилотниках.

При этом канал уточняет: варианты борьбы с проблемой ограничены. США в течение многих лет вводили жесткие ограничения и санкции в области экспортного контроля, чтобы помешать Ирану получить высококачественные материалы. Теперь официальные лица США рассматривают возможность усилить соблюдение этих санкций, побуждая компании лучше контролировать свои собственные цепочки поставок. Также Вашингтон намерен выявить сторонних дистрибьюторов, которые покупают эти продукты у американских компаний и перепродают их Ирану, подчеркивает CNN.

«Мы ищем способы нацелиться на иранское производство беспилотников с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, детали которых использовались в производстве. Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в дронах», — приводит CNN слова представителя Службы национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Однако, отмечает канал, текущее расследование украинской разведки доказывает: несмотря на санкции Иран все еще находит множество коммерчески доступных технологий. Например, компания Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), создавшая беспилотник Shahed-136, с 2008 года находится под санкциями США.

Одна из основных проблем — гораздо проще создавать подставные компании для покупки оборудования и уклонения от санкций, чем западным правительствам раскрыть эти подставные компании. На это могут уйти годы, говорят эксперты, чье мнение приводит CNN.

Как ранее сообщал TRT на русском, в ноябре украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках — американского или европейского происхождения. Единственная деталь иранского производства — силовая установка или двигатель.

«Компания-производитель (агрегата — прим. редакции) — иранская Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO), которая специализируется на производстве компонентов для беспилотников, а также на импорте и экспорте коммерческих товаров‎»‎, — заявляли расследователи проекта Trap Aggressor, чье мнение приводили в The Wall Street Journal.