Вооруженные силы Турции 9 января получили шесть обновленных 155 мм гусеничных самоходных гаубиц (САУ) Firtina отечественного производства. Передача состоялась на официальной церемонии в провинции Сакарья с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет TRT World.

Турецкий лидер отметил: в 2022 году экспорт оборонной продукции Турции достиг рекордных $4,4 млрд. Хотя еще 20 лет назад составлял всего $248 млн. В 2002 году, когда Партия справедливости и развития (АК) пришла к власти, в оборонном секторе было всего 56 турецких компаний — сейчас их более 2 тыс., уточнил Эрдоган.

Он отметил: в прошлом году Турция выделила на исследования и разработки в оборонной промышленности свыше $1,5 млрд.

Как ранее сообщал TRT на русском, Анкара в 2023 году планирует увеличить экспорт вооружений до $6 млрд. Об этом 8 января заявил глава турецкого Департамента оборонной промышленности (SSB) Исмаил Демир. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Ключевой частью расширяющегося оборонного арсенала Турции стала гаубица T-155 Firtina («Штурм»), которую страна использует для снабжения собственной армии, а также продает союзным странам.

Разработка гаубицы началась в 1995 году. Первая версия этого орудия поступила на вооружение турецкой армии в 2001 году. По данным Military Balance 2021, армия Турции на данный момент имеет в общей сложности 310 гаубиц Т-155 Firtina первоначальной версии.

На мероприятии в Сакарье 9 января вооруженные силы страны получили первые шесть единиц модернизированной версии гаубицы Firtına II. Минобороны Турции планирует поставить на вооружение как минимум 140 единиц обновленной версии.

Дальность стрельбы Firtına II — 40 км. Эту гаубицу называют техникой «следующего поколения», которая «значительно повысит огневую мощь» турецкой армии. Она станет основой артиллерийских подразделений вооруженных сил Турции.

Обновленная версия

T-155 Firtına II — новейшая модификация южнокорейской самоходной гаубицы K9 Thunder калибра 155 мм. Обновленная версия орудия оснащена турецкими системами управления огнем и связи, которые соответствуют стандартам НАТО.

К 2025 году в системе Firtina будут использовать исключительно отечественные двигатели и оригинальную трансмиссию, уточняет Минобороны Турции.

Производство модернизированной версии началось в 2017 году, в ней были улучшены дальность и скорострельность. По данным производителей гаубицы, Firtına II также может быть оснащена 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами и 40-мм автоматическим гранатометом, а также тепловизионным/телевизионным прицелом и лазерным дальномером.

T-155 Firtına II имеет возможность наклона для уточнения огневых целей, систему автоматического сопровождения цели и программу фиксации для транспортировки.

По данным ASELSAN, основного подрядчика турецких вооруженных сил, обновленная версия гаубицы «сочетает в себе возможности управления огнем» — это позволяет военным «выполнять задачи быстро, точно и эффективно».

Антитеррористические операции

Первоначально Турция планировала произвести 350 гаубиц Firtina — 280 для турецкой армии и 70 для продажи. В период с 2005 по 2010 год было поставлено около 281 единиц этого орудия.

Впервые они были задействованы в турецкой операции «Солнце» в конце 2007 года для борьбы с террористами РПК на севере Ирака. Она также использовалась в операциях «Щит Евфрата» в 2016 году и «Оливковая ветвь» в 2018 году на севере Сирии.

Согласно источникам агентства «‎Анадолу»‎, в 2021 году турецкие силы использовали гаубицы Firtina для уничтожения трех зданий штаб-квартиры террористов YPG/PKK, укрытий и позиции, используемых группировкой.

Во время своего выступления 9 января президент Эрдоган также упомянул другие разработки оборонной промышленности, такие как универсальный десантный корабль ВМС страны Anadolu — он станет первым в мире судном с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Корабль поступит в эксплуатацию уже в конце 2023 года.

На Anadolu будут размещены новейшие БПЛА Bayraktar TB3, отметил турецкий лидер. Тренировочные полеты беспилотника также запланированы на 2023 год. Кроме того, в конце этого года первый полет совершит ударный вертолет тяжелого класса «Atak-2», разработанный и произведенный в Турции.