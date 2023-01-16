Каждый пятый житель ФРГ лично сталкивался с проявлениями расизма, чаще всего при поиске работы или при общении с органами правопорядка. Об этом пишет TRT Deutsch со ссылкой на доклад комиссара правительства Германии по вопросам интеграции и борьбы с расизмом Рим Алабали-Радован.

Согласно докладу, почти 90% населения ФРГ считают ситуацию с расизмом в Германии проблемой. Дискриминация на расовой почве представляет большую опасность для демократии, она посягает на людей и их человеческое достоинство, гарантированное Конституцией, подчеркнула Алабали-Радован.

По данным правительства ФРГ, доля людей с миграционным прошлым среди жителей страны в 2021 году выросла до 27,3%.

Уполномоченная также привела статистику Федерального управления полиции по политически мотивированным преступлениям за 2021 год: из 21,9 тыс. преступлений, совершенных правыми кругами, как минимум 1 тыс. были актами насилия. Из них 60% — преступления на расовой почве. Независимые консультационные центры для жертв насилия зафиксировали как минимум 350 расистских нападений в 2021 году.

Алабали-Радован напоминал серию расистских убийств в ФРГ, а также теракты в Мюнхене, Галле и Ханау.

В качестве примера косвенной расистской дискриминации в отчете приводятся объявления о вакансиях, в которых соискатели должны владеть немецким языком как родным, даже если это не требуется для работы.

«В таком случае кажущееся нейтральным требование владения языком представляет собой как направленное против иммигрантов», — цитирует отчет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Несмотря на образцовую работу многих сотрудников полиции, люди, пострадавшие от расизма, неоднократно сообщают о предрассудках и дискриминации при взаимодействии с полицией, что приводит к потере доверия», — уточнила Алабали-Радован.

Дискриминационные методы поиска и контроля — так называемое расовое профилирование — запрещены в Германии, напомнила чиновница. Однако многие жители ФРГ с миграционным прошлым сообщили, что их чаще других проверяют и допрашивают полицейские «‎‎по причинам, которые они не могут понять», отметила уполномоченная.

«Разнообразие уже давно стало реальностью, но оно также должно стать нормальным во всех областях. Прежде всего, это означает равные возможности для всех в каждой сфере общества. Для этого следует создать больше независимых бюро по рассмотрению жалоб, куда мог бы обратиться любой, кто столкнулся с расовой дискриминацией, например, со стороны полиции, частных домовладельцев или учителей‎»‎, — подчеркнула Алабали-Радован.

Она также анонсировала созыв экспертного совета по борьбе с расизмом, чтобы предложить конкретные советы правительству.

Как ранее сообщал TRT на русском, больше половины жителей ФРГ смотрят в будущее пессимистично. Свыше 56% жителей страны ожидают ухудшения экономического положения в 2023-м. При этом год назад пессимистов было почти в два раза меньше. На фоне роста расходов на электроэнергию и повышения стоимости жизни немцы стали больше экономить.