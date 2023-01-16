Каждый пятый житель ФРГ лично сталкивался с проявлениями расизма, чаще всего при поиске работы или при общении с органами правопорядка. Об этом пишет TRT Deutsch со ссылкой на доклад комиссара правительства Германии по вопросам интеграции и борьбы с расизмом Рим Алабали-Радован.
Согласно докладу, почти 90% населения ФРГ считают ситуацию с расизмом в Германии проблемой. Дискриминация на расовой почве представляет большую опасность для демократии, она посягает на людей и их человеческое достоинство, гарантированное Конституцией, подчеркнула Алабали-Радован.
По данным правительства ФРГ, доля людей с миграционным прошлым среди жителей страны в 2021 году выросла до 27,3%.
Уполномоченная также привела статистику Федерального управления полиции по политически мотивированным преступлениям за 2021 год: из 21,9 тыс. преступлений, совершенных правыми кругами, как минимум 1 тыс. были актами насилия. Из них 60% — преступления на расовой почве. Независимые консультационные центры для жертв насилия зафиксировали как минимум 350 расистских нападений в 2021 году.
Алабали-Радован напоминал серию расистских убийств в ФРГ, а также теракты в Мюнхене, Галле и Ханау.
В качестве примера косвенной расистской дискриминации в отчете приводятся объявления о вакансиях, в которых соискатели должны владеть немецким языком как родным, даже если это не требуется для работы.
«В таком случае кажущееся нейтральным требование владения языком представляет собой как направленное против иммигрантов», — цитирует отчет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Несмотря на образцовую работу многих сотрудников полиции, люди, пострадавшие от расизма, неоднократно сообщают о предрассудках и дискриминации при взаимодействии с полицией, что приводит к потере доверия», — уточнила Алабали-Радован.
Дискриминационные методы поиска и контроля — так называемое расовое профилирование — запрещены в Германии, напомнила чиновница. Однако многие жители ФРГ с миграционным прошлым сообщили, что их чаще других проверяют и допрашивают полицейские «по причинам, которые они не могут понять», отметила уполномоченная.
«Разнообразие уже давно стало реальностью, но оно также должно стать нормальным во всех областях. Прежде всего, это означает равные возможности для всех в каждой сфере общества. Для этого следует создать больше независимых бюро по рассмотрению жалоб, куда мог бы обратиться любой, кто столкнулся с расовой дискриминацией, например, со стороны полиции, частных домовладельцев или учителей», — подчеркнула Алабали-Радован.
Она также анонсировала созыв экспертного совета по борьбе с расизмом, чтобы предложить конкретные советы правительству.
Как ранее сообщал TRT на русском, больше половины жителей ФРГ смотрят в будущее пессимистично. Свыше 56% жителей страны ожидают ухудшения экономического положения в 2023-м. При этом год назад пессимистов было почти в два раза меньше. На фоне роста расходов на электроэнергию и повышения стоимости жизни немцы стали больше экономить.