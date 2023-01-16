Украинская двигателестроительная компания «Мотор Сич» открыла представительство в Турции, сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар. Его заявление приводит портал «Укринформ‎»‎.

«Помещение для представительства избрали еще в первой половине года и сделали они [представители компании «‎Мотор Сич»‎] это в расчете на стратегическое сотрудничество именно с Турцией. Этот офис должен заработать на укрепление связей и сотрудничества», — заявил дипломат.

Он также назвал турецкий рынок «‎привлекательным»‎ и для других предприятий украинской оборонной отрасли.

В ноябре 2022 года, как сообщало агентство «‎Анадолу»‎, пять крупнейших компаний Украины — АО «Мотор Сич», а также «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнефть» — были переданы Минобороны страны. Двигателестроительную компанию возглавил Алексей Никифоров.

ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Как ранее сообщал TRT на русском, в июле 2021 года украинский производитель двигателей и Turkish Aerospace Industries (TAI, турецкая аббревиатура — TUSAŞ) подписали контракт на поставку 14 двигателей для разрабатываемого TAI перспективного турецкого «тяжелого» боевого вертолета T929 ATAK-II (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter).

В январе 2022-го госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени Академика Ивченко», которое входит в состав госкомпании «Укроборонпром», заказало АО «Мотор Сич» на сумму $7,09 млн 30 комплектов деталей двигателя АИ-450С для укомплектации двигателя АИ-450Т по цене $236 тыс. за комплект. Такие двигатели используются на турецких разведывательно-ударных беспилотниках большой продолжительности полета Akinci. Ранее для оснащения БПЛА Bayraktar Akinci ЗМКБ «Прогресс» поставило компании Baykar 20 двигателей АИ-450Т (четыре в 2018 году, шесть в 2019 году и десять в 2020 году).