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«Мотор Сич» поставит 14 двигателей для Turkish Aerospace Industries
Украинские двигатели станут частью турецких боевых вертолетов тяжелого класса T929 ATAK-II. Первый полет запланирован на 2023 год
«Мотор Сич» поставит 14 двигателей для Turkish Aerospace Industries
Фото: TAI / Others
2 июля 2021 г.

Turkish Aerospace Industries (TAI, турецкая аббревиатура – TUSAŞ) и украинская компания «Мотор Сич» подписали контракт на поставку двигателей для разрабатываемого TAI перспективного турецкого «тяжелого» боевого вертолета T929 ATAK-II (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter).

Тип приобретаемых TAI для АТАК-II двигателей не назван, но очевидно, что речь идет об одной из последних модификаций производимого «Мотор Сич» двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Все 14 двигателей должны быть поставлены до 2025 года, первые два – уже к сентябрю 2022 года. Стартовый полет первого прототипа вертолета АТАК-II намечен на 2023 год.

В феврале 2019 года турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) подписало контракт с TAI на создание нового боевого вертолета тяжелого класса ATAK-II примерно 10-тонного класса взлетного веса.

Новый вертолет должен дополнить, а в перспективе и заменить гораздо более легкий боевой вертолет Т129 АТАК примерно 5-тонного класса взлетного веса, представляющий собой лицензионную деривацию итальянского вертолета AW129 компании Leonardo (AgustaWestland).

ПАО «Мотор Сич» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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