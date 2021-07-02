Turkish Aerospace Industries (TAI, турецкая аббревиатура – TUSAŞ) и украинская компания «Мотор Сич» подписали контракт на поставку двигателей для разрабатываемого TAI перспективного турецкого «тяжелого» боевого вертолета T929 ATAK-II (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter).

Тип приобретаемых TAI для АТАК-II двигателей не назван, но очевидно, что речь идет об одной из последних модификаций производимого «Мотор Сич» двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Все 14 двигателей должны быть поставлены до 2025 года, первые два – уже к сентябрю 2022 года. Стартовый полет первого прототипа вертолета АТАК-II намечен на 2023 год.

В феврале 2019 года турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) подписало контракт с TAI на создание нового боевого вертолета тяжелого класса ATAK-II примерно 10-тонного класса взлетного веса.

Новый вертолет должен дополнить, а в перспективе и заменить гораздо более легкий боевой вертолет Т129 АТАК примерно 5-тонного класса взлетного веса, представляющий собой лицензионную деривацию итальянского вертолета AW129 компании Leonardo (AgustaWestland).

ПАО «Мотор Сич» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.