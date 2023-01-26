Президент США в 1978-1981 годах Джимми Картер вскоре после ухода с должности обнаружил у себя дома в Плейнсе, штат Джорджия, секретные документы и вернул их в Национальный архив. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Таким образом, Картер стал уже третьим президентом США, замешанным в деле о неправильном обращении с государственными документами. Ранее Минюст страны отчитался об обнаружении секретных бумаг у президентов Дональда Трампа и Джо Байдена.

Сотрудники Центра Картера не предоставили никаких подробностей, когда их спросили о найденных документах. CNBC уточняет, что экс-президент обнаружил документы в своем доме после ухода с должности в 1981 году. Картер пригласил федеральных архивариусов помочь в организации его записей в рамках подготовки к их возможному хранению в его президентской библиотеке в Джорджии, отмечает телеканал.

В центре Картера не предоставили информации о таком эпизоде.

Примечательно, что именно Джимми Картер в 1978 году подписал Закон о президентских архивах, обязывающий глав государств после передавать секретные документы на хранение в Нацархив.

На документы его администрации этот закон не распространялся, поскольку вступил в силу в начале 1981 года — во время президентства Рональда Рейгана. До этого президентские архивы считались собственностью главы государства, поясняет CNBC.

По данным телеканала, который приводит слова неназванных нынешних и бывших госслужащих, занимающихся обработкой секретной информации, правила хранения секретных материалов порой игнорируются на самом высоком уровне — из соображений удобства и по небрежности.

В ноябре 2022 года секретные документы обнаружили в доме и институте действующего президента США Джо Байдена. Материалы относятся к периодам его работы сенатором (представлял Делавэр в 1973–2009 годах) и вице-президентом (2009–2017 годы). Действующий глава Белого дома заявил о готовности сотрудничать со следствием и подчеркнул, что все найденные документы немедленно передали в архив и Минюст.

Летом 2022 года секретные документы нашли в резиденции Мар-о-Лаго Дональда Трампа во Флориде. Как отмечала газета The Wall Street Journal, во время обыска ФБР изъяла 11 комплектов бумаг — в том числе, отмеченные грифом «совершенно секретно», содержащие разведданные об Украине и Иране.

Как ранее писал TRT на русском, в середине января бывший вице-президент Майк Пенс также признался, что обнаружил секретные записи в своем доме и добровольно передал их Минюсту.

Помощник политика Грег Джейкоб утверждает, что Пенс нанял стороннего юриста для обыска его дома в качестве меры предосторожности после того, как полиция обнаружила секретные документы в резиденции Байдена и его частном офисе в Вашингтоне.

Советник Пенса при этом подчеркнул: нанятый юрист ничего не мог узнать о документах, в том числе о содержании, датах и уровне секретности, потому что перестал смотреть их содержание, как только увидел гриф секретности.