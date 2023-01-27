Атомные компании США планируют продлить срок службы атомных электростанций на фоне энергетического кризиса. Работа шести реакторов страны будет продлена в два раза — они прослужат 80 лет вместо изначально заложенных инженерами 40. Операторы еще 25 АЭС подали заявки на продление. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты компаний и свои подсчеты.

К 2050 году большинству американских реакторов может потребоваться капитальный ремонт. В США 92 ядерных реактора со средним возрастом 42 года. На поддержание стареющего парка своих атомных станций — крупнейшего в мире — Вашингтон заложил $6 млрд, уточняет издание.

К 2030 году две трети действующих в настоящее время в мире ядерных реакторов будут работать в заимствованное время, расщепляя атомы урана дольше, чем было заложено инженерами при проектировании станций, поясняет агентство.

Риски планетарного масштаба

Продление эксплуатации АЭС в США и других странах может быть рискованным экспериментом с планетарными последствиями, подчеркивает Bloomberg.

По его данным, хрупкий бетон и сталь на стареющих реакторах могут повысить угрозу несчастных случаев, если их не обслуживать и не ремонтировать должным образом. При этом Bloomberg констатирует: с 1950-х, когда началось массовое внедрение коммерческих АЭС, на станциях произошло всего несколько аварий. Хотя они редки, они также несут огромный потенциал для катастроф.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году привела к десяткам погибших и сделала участок земли, в три раза превышающий площадь Нью-Йорка, непригодным для жизни на протяжении столетий. Миллионы подверглись воздействию радиации, потенциально вызывающей рак.

В 2011 году авария на АЭС «Фукусима‎»‎ в Японии вынудила бежать более 100 тыс. человек. Для восстановления территории вокруг нее по-прежнему потребуются десятилетия и десятки миллиардов долларов, поясняет издание.

«Никогда не ожидалось, что они [станции] будут работать так долго, как сейчас. Я не уверен, что хотел бы жить рядом с реактором, которому 100 лет», — цитирует агентство главного ядерного аналитика индекса Bloomberg NEF Криса Гадомски.

Хотя всего несколько лет назад идея получения энергии из реактора столетней давности была немыслима, отмечает агентство.

Климатические цели подгоняют

Среди причин, заставивших страны Запада продлить сроки службы своих реакторов — энергетический кризис, а также амбиции по выполнению заявленных климатических целей. США и ЕС взяли на себя обязательство сократить загрязнение парниковыми газами как минимум на 50% к 2030 году — более 70 стран поставили перед собой цели по нулевому выбросу парниковых газов. Давление климатических целей на правительства Запада растет с каждым годом, уточняет Bloomberg.

Среди стран, следующих примеру США и продлевающих срок службы реакторов — Бельгия, Финляндия, Словакия. Великобритания, где реакторы в настоящее время производят около 15% всей электроэнергии страны, также хочет нарастить их мощности — чтобы к 2050 году АЭС вырабатывали до 25% электричества королевства.

Франция планирует построить новые станции, и даже Япония решила вновь обратиться к атомной энергетике, пишет Bloomberg.

Как ранее писал TRT на русском, министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг призвал экспертную комиссию изучить возможность продлить срок службы трех последних АЭС страны. Его призыв вызвал серьезный конфликт внутри правящей коалиции, так как «‎Зеленые»‎ выступают категорически против ядерной энергетики, уточняет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Последние три ядерных реактора ФРГ — АЭС Некарвестхайм в Баден-Вюртемберге, станции Изар II в Баварии и Эмсланд на северо-западе у границы с Нидерландами.

Согласно первоначальным планам немецкого правительства, все три станции должны были закрыться до конца 2022 года. Однако на фоне энергокризиса и стремления ФРГ прекратить закупки российского газа и нефти канцлер Олаф Шольц принял решение продлить работы атомных станций до апреля 2023 года.