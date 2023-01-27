США передадут Украине танки Abrams в новейшей модификации M1A2, а не A1, которые есть на складах у американских военных. Но поставляемые Киеву боевые машины будут лишены так называемой секретной брони, в состав которой входит обедненный уран. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание уточняет: такую же практику поставок танков без секретной брони США используют при продаже боевых машин другим странам.

По данным Politico, M1A2 Abrams имеет более совершенную, чем у A1, оптику и систему управления — она позволяет осуществлять более точное целеуказание. Также у новой модификации танка есть отдельная тепловизионная камера для командира экипажа, позволяющая ему самостоятельно идентифицировать цели в любых погодных и боевых условиях.

Новая версия Abrams содержит оцифрованные механизмы управления, которые позволяют машинам непрерывно и в автоматическом режиме обмениваться информацией, быстро отслеживать местонахождение союзных машин, определять позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы, отмечает журнал.

При этом любая модификация Abrams значительно эффективнее с точки зрения огневой мощи, точности и брони по сравнению с танками советских времен, которые в настоящее время использует Украина. Однако американские танки сложнее в эксплуатации, подчеркивает Politico.

Среди прочего, танки Abrams имеют турбореактивный двигатель, использующий дорогое реактивное топливо JP-8, машины требуют обширного обслуживания, а также мощной инфраструктуры для ремонта, в том числе специальные эвакуационные машины M88 для устранения поломок прямо на поле боя.

В настоящее время также сложно определить сроки, когда Украина получит танки Abrams. Они будут закуплены напрямую у промышленности, а не переданы из текущих запасов армии США, уточняет Politico. Сейчас танки Abrams собираются только в одном месте — на государственном заводе General Dynamics в Огайо. Предприятие в настоящее время загружено новыми заказами для Тайваня и Польши.

Польша заказала 250 танков A2, их поставки начнутся с 2025 года. Варшава уже получила экстренную помощь от Вашингтона в виде 116 танков M1A1, которые использовал Корпус морской пехоты США. Польские военные запросили американские танки для замены 250 советских танков Т-72, которые Варшава передала Украине в прошлом году.

Тайвань заказал у США 108 танков M1A2 в 2019 году, их поставки начнутся в 2024 году.

25 января президент США Джо Байден подтвердил намерение направить в Украину 31 танк M1 Abrams для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками Вашингтон в кратчайшие сроки предоставит запчасти, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков.

Танк M1 Abrams был разработан в 1970-х в качестве замены старым армейским танкам M60. Впервые он поступил на вооружение в 1980 году, но не участвовал в боевых действиях до войны в Персидском заливе в начале 1990-х.

Как ранее сообщал TRT на русском, Пентагон планирует провести самую масштабную модернизацию оборонной промышленности за последние 40 лет. Как отмечает газета New York Times со ссылкой на отчет Минобороны США, Вашингтон в течение двух лет намерен увеличить производство артиллерийских боеприпасов в шесть раз, чтобы ежемесячно производить более 90 тыс. снарядов.