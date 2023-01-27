Турция признана крупнейшим рынком ЕБРР в 2022 году, банк инвестировал в страну €1,63 млрд. При этом общий объем инвестиций финансовой институции в прошлом году составил€13 млрд. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на отчет ЕБРР о результатах его деятельности за прошлый год.

Турция становится крупнейшим рынком для банка третий год подряд, уточняет издание. С учетом прошлогодних показателей, совокупные инвестиции ЕБРР в страну приблизились к €17 млрд. Около 85% из них приходится на частный сектор, говорится в заявлении банка.

«Более половины инвестиций ЕБРР в Турцию в 2022 году были частью программы банка по переходу к зеленой экономике с упором на проекты, направленные на ускорение перехода к более экологичной, низкоуглеродной и устойчивой экономике», — следует из отчета финансовой организации.

«Поскольку на мировых рынках сохраняется волатильность, финансирование ЕБРР продолжает оставаться важным источником поддержки частного сектора Турции», — цитирует «Анадолу‎»‎ управляющего директора ЕБРР в Турции Арвида Тюркнера.

«Мы с гордостью можем сказать, что более половины ежегодных инвестиций, которые мы вложили в страну в прошлом году, были направлены на переход к зеленой экономике, который будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и укреплению устойчивости турецких компаний», — отметил Тюркнер.

За последние несколько лет Турция ускорила «‎зеленый переход»‎, особенно в связи с ростом использования возобновляемых источников энергии. Страна ратифицировала Парижское климатическое соглашение в 2021 году и поставила цель добиться нулевого выброса к 2053 году.

Согласно заявлению ЕБРР, банк поддержал расширение зеленого финансирования в Турции, объявив в прошлом году о создании Фонда финансирования «‎зеленой экономики»‎ на сумму €500 млн.

Кредиты в рамках этого фонда включали выделение средств в размере €53,5 млн Турецкому банку промышленности и развития (TSKB), а также кредит на €25 млн компании QNB Finans Leasing и др.

На повестке дня электромобили

Банк также предоставил кредит в размере €200 млн компании Ford Otosan — это совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и турецкой компании Koç Holding.

«Поддерживая стремление Турции стать европейским центром коммерческих электромобилей (EV), инвестиции предназначены для финансирования инвестиционной программы компании по модернизации ее коммерческих автомобилей следующего поколения, включая электромобили», — говорится в сообщении ЕБРР.

Банк также выделил $45 млн компании Galata Wind Enerji и еще $100 млн фирме Adnan Polat Enerji для развития мощностей возобновляемых источников энергии.

Столичному муниципалитету Стамбула ЕБРР предоставил финансирование в размере €75 млн для строительства линии метро Гезтепе-Аташехир-Умрание, чтобы поддержать стратегию декарбонизации города. Согласно заявлению финансового института, эти средства стали продолжением кредитной линии, выделенной городу еще в 2019 году — тогда ЕБРР предоставил муниципалитету кредит в размере €97,5 млн, говорится в отчете.

В центре внимания гендерное равенство

Ключевым направлением в 2022 году для ЕБРР стало гендерное равенство — Турция стала страной с наибольшим количеством проектов, продвигающих женщин-предпринимателей, уточняет «‎Анадолу»‎.

«В прошлом году ЕБРР отметил новаторское десятилетие поддержки турецких женщин в рамках своей программы "Женщины в бизнесе", на которую было выделено €900 млн. По этой программе банк также сотрудничал с партнерами и финансовыми учреждениями для расширения финансовых возможностей для женщин», — приводит ЕБРР данные из отчета.

В частности, финансовая организация выделила $127 млн турецкому Isbank для последующего кредитования предприятий, возглавляемых женщинами. Также кредит в размере $50 млн получил Akbank — чтобы улучшить способность банковского сектора страны финансировать предприятия, во главе которых стоят женщины.

«ЕБРР по-прежнему уделяет особое внимание повышению финансовой устойчивости, содействию развитию экономики знаний, инклюзивности и ускорению перехода к зеленой экономике», — говорится в заявлении банка.