Столицы Грузии, Армении и Узбекистана обошли Москву по числу электромобилей на 100 тыс. жителей. Об этом пишет российская деловая газета «‎Ведомости»‎ со ссылкой на исследование «Рейтинг умных городов стран СНГ и Закавказья» консалтинговой компании Kept.

Как уточняет издание, лидером среди городов СНГ и Закавказья по количеству электрокаров на 100 тыс. жителей стал Тбилиси — 114 электромобилей. Остальные города постсоветского пространства (не учитывая Прибалтику) сильно уступают столице Грузии. На втором месте после Тбилиси следует Минск — там на 100 тыс. жителей приходится 63 электрокара. В Ереване — 45, в Ташкенте — 33, а в Москве — всего 16.

Москву обогнали и другие российские города: в Новосибирске насыщенность электромобилями почти в два раза выше, чем в столице РФ — 31.

Практически на одном уровне с Москвой идет Баку (15 электрокаров). Меньше, чем в российской столице, этот показатель в Бишкеке (9) и Астане (7), а также в российских Санкт-Петербурге (8), Казани (7) и Екатеринбурге (0,4).

Лидеры общемирового рейтинга Kept — Лондон, где на 100 тыс. жителей приходится 504 электромобиля, а также Нью-Йорк — 148.

Данные в исследовании представлены по состоянию на июнь 2022 года.

Как ранее сообщал TRT на русском, в 2019 году Турция начала разрабатывать собственный кроссовер-электрокар TOGG. Его прототип представили в июле 2021 года.

Первым в серийное производство был запущен внедорожник TOGG (SUV) с возможностью разгона до 100 км/ч за 4,8 секунды. Предполагается, что его батарея будет иметь возможность зарядки до 80% за время менее получаса. Ожидаемая дальность хода на одной зарядке — от 300 до 500 км.

TOGG заключила контракты с 10 поставщиками. 75% из них находятся в Турции, а остальные 25% компаний — из Европы и Азии. TOGG уже выбрала литий-ионные аккумуляторы компании Farasis.

Серийное производство национального электромобиля было запущено в октябре 2022 года на заводе в городе Бурсе. В церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«‎‎Турция — один из ведущих экспортеров автотранспорта. Проект TOGG — подтверждение реализации нашей общей мечты по созданию крепкого будущего для Турции. Это гордость 85-миллионной страны‎», — заявил президент.

По его словам, мощности предприятия в Бурсе рассчитаны на производство в год 170 тыс. электрокаров. Первые электромобили TOGG появятся в Турции до конца первого квартала 2023 года после соответствующей сертификации, уточнил президент Реджеп Тайип Эрдоган.