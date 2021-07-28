БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Турции создали первый электромобиль с разгоном от 0 до 100 км/ч за 4,8 с
Всего в Турции до 2030 года планируют выпустить пять моделей электромобилей, включая внедорожник, седан, хетчбэк и два кроссовера/внедорожника
В Турции создали первый электромобиль с разгоном от 0 до 100 км/ч за 4,8 с
Фото: TOGG / Others
28 июля 2021 г.

В Турции завершили сборку кузова первого электромобиля отечественного производства, сообщили представители компании Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG).

По их словам, кузов электромобиля собрали целиком из деталей, произведенных на родине. К серийному выпуску компания приступит в 2022 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2019 года представил электрические прототипы внедорожника и седана.

Всего TOGG планирует выпустить до 2030 года пять моделей, включая внедорожник, седан, хетчбэк и два кроссовера/внедорожника.

Первым в серию пойдет внедорожник TOGG (SUV) с возможностью разгона до 100 км/ч за 4,8 секунды. Предполагается, что его батарея будет иметь возможность зарядки до 80% за время менее получаса. Ожидаемая дальность хода на одной зарядке – от 300 до 500 км.

Серийное производство внедорожника начнется в 2022 году, затем будет выпущен седан. Завод площадью 1,2 миллиона квадратных метров в районе Гемлик, на северо-западе провинции Бурса, планируется завершить уже через полгода.

TOGG заключила контракты с 10 поставщиками. 75% из них находятся в Турции, а остальные 25% компаний – из Европы и Азии. TOGG уже выбрала литий-ионные аккумуляторы компании Farasis.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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