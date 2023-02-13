Звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Альперен Шенгун из Houston Rocket и Омер Юртсевен из Miami Heat объявили 12 февраля, что проведут две отдельные кампании для сбора помощи жертвам разрушительных землетрясений в Турции. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на заявления спортсменов в соцсетях.

Как уточняет издание, оба баскетболиста выставят на аукцион подписанные майки своих товарищей по команде, а все вырученные от аукциона средства планируют направить на помощь пострадавшим от удара стихии. Инициативу спортсменов поддержали и их клубы. Официальный аккаунт Houston Rockets в Твиттере опубликовал подробную информацию о кампании помощи под руководством Шенгуна.

Юртсевен опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram видео, где выразил надежду на скорое восстановление южных регионов Турции, переживших катастрофу. Многие мировые спортивные деятели протянули руку помощи Турции после землетрясений, очаг которых находился в провинции Кахраманмараш.

Как ранее писал TRT на русском, руководящий орган европейского футбола УЕФА, Баскетбольная Евролига и футбольный клуб «Реал Мадрид» написали в своих аккаунтах в Twitter слова поддержки и сочувствия турецкому народу.

«Мысли УЕФА и европейского футбольного сообщества с жителями Турции и Сирии, а также со всеми, кто пострадал от разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня утром», — написала УЕФА в Твиттере.

Евролига также выразила свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, заявив: «Мы мысленно со всеми, кто пострадал от недавнего землетрясения в Турции». Испанский ФК «Реал Мадрид», президент клуба и его совет директоров, выражают глубочайшее сочувствие и солидарность в связи с землетрясением, которое произошло в Турции и Сирии за последние несколько часов, говорится в сообщении испанского футбольного клуба. Аналогичные выражения скорби и сочувствия турецкому народу опубликовали также «‎Барселона»‎, «‎Ливерпуль»‎ и другие клубы по всему миру. Слова поддержки Турции написали лично футболисты Мохамед Салах, Деклан Райс, Лука Модрич и другие.

По меньшей мере 29,6 тыс. человек погибли в результате двух сильных землетрясений, которые произошли на юге Турции 6 февраля.

Землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера потрясло Турцию и Сирию в 4:17 утра, а через несколько часов последовало еще одно землетрясение магнитудой 7,6 градуса. Подземные толчки привели к огромным человеческим жертвам и материальному ущербу в обеих странах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на 3 месяца в 10 турецких провинциях, пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше.