Три из 11 пострадавших провинций на юге Турции возобновили учебный процесс, прерванный на три недели из-за разрушительных землетрясений 6 февраля. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявления губернаторов регионов.

В школах Шанлыурфы 1 марта, после завершения всех ремонтно-восстановительных работ, прозвенел долгожданный звонок. В церемонии открытия здания школы им. Юнуса Имре в районе Халилие приняли участие губернатор провинции Салих Айхан, учителя и ученики.

Открывая школу, губернатор отметил: все перенесли сильную боль, всё общество пострадало из-за землетрясения. Народ Турции пытается залечить раны как индивидуально, так и на уровне социума. «‎Во время землетрясения все наши учреждения и все наши команды работали самоотверженно, убирали строительный мусор. Пришло время восстанавливать эмоциональные связи, пострадавшие от землетрясения‎»‎, — уточнил Айхан. — «‎‎Землетрясение не должно разлучить наших детей, которые в последние годы и так были вдали от своих школ, учителей и друзей из-за пандемии. Потому так важно, чтобы наши дети в первую очередь вернулись к нормальной жизни».

Килис

В провинции Килис с 1 марта в школы вернулись 52 тыс. учеников. Глава управления образования провинции Мехмет Эмин Аккурт в беседе с «Анадолу» отметил: Килис был одной из 11 провинций, пострадавших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля.

Чиновник заверил: все школы в Килисе проверили на безопасность. «Все имевшиеся небольшие проблемы были устранены, мы провели ремонт. После того, как мы удостоверились, что школы безопасны для наших учеников, с одобрения министра образования и губернатора, мы возобновили учебный процесс на всех этапах в нашей провинции», — уточнил Аккурт. По его словам, учителя проводят мероприятия в школьных садах для реабилитации учащихся, оказания психосоциальной поддержки и устранения семейных фобий.

При этом чиновник призвал родителей со спокойной душой отправлять детей в школу, поскольку таким образом они, в первую очередь, будут прививать ученикам осведомленность о стихийных бедствиях и способствовать процессу возвращения к нормальной жизни.

В провинции 1 марта начали обучаться 300 новых студентов из других регионов, и их число продолжит расти, уточнил Аккурт. «Килис — один из самых безопасных городов среди близлежащих провинций. Есть студенты и родители, которые приезжают в нашу провинцию, подают заявление на перевод к нам», — пояснил чиновник.

В начальной школе Афифе Кечик в центре Килиса учащиеся играют в игры со своими учителями и гуляют по саду. Ученица 4-го класса Элиф Шюхеда Керкут рассказала «‎Анадолу»‎, что 6 февраля сильно испугалась, потому что впервые пережила землетрясение. Отметив, что она очень скучала по своей школе и рада ее открытию, Керкут подчеркнула: «Если случится землетрясение, мы применим знания, которые получили на учениях. Надеюсь, землетрясений больше не будет».

Диярбакыр

В Диярбакыре с 1 марта обучение начали 478 тыс. учащихся и 24,3 тыс. учителей. Занятия возобновлены в 1766 школах. Учащиеся начальной школы Hantepe Education Martyrs также собрались вместе со своими друзьями и учителями.

Одна из учениц Ырмак Нур Бююкёзер в беседе с «‎Анадолу»‎ рассказала, что в их школе из-за землетрясения были объявлены каникулы. «Наша школа открылась сегодня. Я очень рада видеть учителей и друзей. Во время каникул я читала книгу», — отметила ученица. Другой учащийся этой школы в Диярбакыре Фуркан Энес Айдын выразил радость по поводу открытия своей школы. «Я очень счастлив. Я не мог спать прошлой ночью из-за волнения. Я пришел в школу, поговорил с друзьями, и я счастлив», — признался Фуркан.

Как ранее сообщал TRT на русском, 11 провинций юга страны были разделены на три категории. К первой относятся провинции Адана, Килис, Диярбакыр и Шанлыурфа — там обучение возобновили с 1 марта. Во вторую категорию входят Газиантеп и Османие, где учебный перерыв будет продлен до 13 марта. В третью категорию входят провинции Адыяман, Малатья, Кахраманмараш и Хатай — наиболее сильно пострадавшие от землетрясений районы страны. В них образовательный процесс продолжится с 27 марта, подчеркнул министр образования Турции Махмут Озер.

При этом чиновник подчеркнул: обучение продолжится только в тех школьных зданиях, которые министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции посчитает безопасными. Озер отметил: в опасные здания учеников и учителей не допустят.