В первую годовщину российско-украинского конфликта, 24 февраля, резко обострилась ситуация в молдавском Приднестровье, пишет TRT World. Региональный спор когда-то был классическим примером замороженного конфликта, выгодного Кремлю. В Приднестровье располагаются пророссийские сепаратисты, а правительство в Тирасполе, крупнейшем городе этого района, давно настаивает на том, что регион — часть России и со временем получит официальное признание.

Это образование оказалось в центре внимания после того, как в конце февраля РФ заявила, что Украина готовит «вооруженную провокацию» против Приднестровья.

Минобороны РФ 23 февраля сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины «откроют новый фронт»‎, нанеся удар по этому крохотному отколовшемуся району Молдовы.

При этом российское оборонное ведомство подчеркнуло: украинские силы будут маскироваться под российские войска, оденутся в форму армии РФ и войдут в Приднестровье.

Однако сама Молдова опровергла утверждения, что Украина представляет какую-либо «прямую угрозу» Приднестровью.

«‎Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдавии опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна‎»‎, — говорится в сообщении на сайте МИД Молдовы.

Президент Украины Владимир Зеленский также заверил: Киев «уважает территориальную целостность Молдовы, и считает, что территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдовы».

Российское присутствие в регионе

В 1991 году Молдова провозгласила независимость от Советского Союза. Вскоре после этого Приднестровье, расположенное на восточном берегу Днестра, в одностороннем порядке провозгласило независимость при поддержке России. Декларация спровоцировала вооруженные конфликты между Кишиневым и Тирасполем, завершившиеся 22 июля 1992 года соглашением о прекращении огня.

Большинство населения Приднестровья — русскоязычные. У региона есть собственная политическая структура, парламент, армия, полиция и почтовая система несмотря на то, что это образование не имеет выхода к морю. Ни одна страна-член ООН еще не признала Приднестровье как независимое государство.

Россия разместила миротворческие силы в Приднестровье с начала 1990-х, когда в результате вооруженного конфликта пророссийские сепаратисты вырвали большую часть региона из-под контроля Молдовы.

Здесь же находится крупнейший арсенал российских вооружений времен Второй мировой войны. Он расположен в поселке Колбасна (молдавское название Кобасна), и уже несколько лет там стоят российские солдаты, уточняет TRT.

Военные там нужны, в первую очередь, для демонстрации военной мощи, а некоторые участвуют в действующей с 1992 года Совместной контрольной комиссии между Молдовой и Россией. Остальные солдаты отвечают за охрану склада оружия в Колбасне.