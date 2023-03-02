В первую годовщину российско-украинского конфликта, 24 февраля, резко обострилась ситуация в молдавском Приднестровье, пишет TRT World. Региональный спор когда-то был классическим примером замороженного конфликта, выгодного Кремлю. В Приднестровье располагаются пророссийские сепаратисты, а правительство в Тирасполе, крупнейшем городе этого района, давно настаивает на том, что регион — часть России и со временем получит официальное признание.
Это образование оказалось в центре внимания после того, как в конце февраля РФ заявила, что Украина готовит «вооруженную провокацию» против Приднестровья.
Минобороны РФ 23 февраля сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины «откроют новый фронт», нанеся удар по этому крохотному отколовшемуся району Молдовы.
При этом российское оборонное ведомство подчеркнуло: украинские силы будут маскироваться под российские войска, оденутся в форму армии РФ и войдут в Приднестровье.
Однако сама Молдова опровергла утверждения, что Украина представляет какую-либо «прямую угрозу» Приднестровью.
«Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдавии опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна», — говорится в сообщении на сайте МИД Молдовы.
Президент Украины Владимир Зеленский также заверил: Киев «уважает территориальную целостность Молдовы, и считает, что территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдовы».
Российское присутствие в регионе
В 1991 году Молдова провозгласила независимость от Советского Союза. Вскоре после этого Приднестровье, расположенное на восточном берегу Днестра, в одностороннем порядке провозгласило независимость при поддержке России. Декларация спровоцировала вооруженные конфликты между Кишиневым и Тирасполем, завершившиеся 22 июля 1992 года соглашением о прекращении огня.
Большинство населения Приднестровья — русскоязычные. У региона есть собственная политическая структура, парламент, армия, полиция и почтовая система несмотря на то, что это образование не имеет выхода к морю. Ни одна страна-член ООН еще не признала Приднестровье как независимое государство.
Россия разместила миротворческие силы в Приднестровье с начала 1990-х, когда в результате вооруженного конфликта пророссийские сепаратисты вырвали большую часть региона из-под контроля Молдовы.
Здесь же находится крупнейший арсенал российских вооружений времен Второй мировой войны. Он расположен в поселке Колбасна (молдавское название Кобасна), и уже несколько лет там стоят российские солдаты, уточняет TRT.
Военные там нужны, в первую очередь, для демонстрации военной мощи, а некоторые участвуют в действующей с 1992 года Совместной контрольной комиссии между Молдовой и Россией. Остальные солдаты отвечают за охрану склада оружия в Колбасне.