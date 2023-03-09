Военные США рассматривают возможность установить передовые американские ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 на украинских истребителях советского времени МиГ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В интеграции AIM-120 с украинскими истребителями есть ряд технических трудностей, заявил изданию неназванный чиновник Минобороны США.

По его словам, ракета должна быть не только физически установлена на самолете, но и «взаимодействовать» с радаром истребителя. Чтобы произвести пуск, сначала радар самолета указывает ракете цель и направляет ее до тех пор, пока она не окажется достаточно близко, чтобы обнаружить цель самостоятельно. Основная проблема в том, что американские и советские системы настолько разные, что ракета и самолет не могут «‎взаимодействовать»‎ друг с другом, уточняет Politico.

Ракеты AIM-120 используются на западных истребителях, в том числе на американских F-16. Если их получится использовать на украинских МиГ, это станет первым случаем, когда США разрешат применять Украине западные ракеты класса «воздух-воздух», отмечает издание.

Ранее США не раз реагировали отказом на запросы Киева предоставить ему истребители F-16. В Белом доме считают, что передача военных самолетов — это вопрос долгосрочной перспективы.

Обучение украинских пилотов

Как ранее писал TRT на русском, в начале марта на военную базу в США прибыли два украинских пилота для оценки их навыков управления боевыми самолетами. Один из американских военных на условиях анонимности заявил агентству «‎Анадолу», что в рамках визита пилоты из Украины не будут совершать полеты — тренировки будут проходить на симуляторах.

«Это мероприятие аналогично тем, которые мы проводили с другими странами в рамках программы EUCOM», — отметил чиновник.

Он добавил: пока военное руководство не планирует приглашать для обучения больше украинских пилотов помимо тех двух, которые сейчас находятся в Тусоне, штат Аризона. «‎‎Но мы не закрываем дверь для будущих возможностей», — подчеркнул военный представитель.

По информации CNN, США проверяют украинских пилотов, чтобы понять, как долго потребуется их обучать управлению F-16.

По словам источников телеканала, «это мероприятие позволит нам (США) помочь украинским пилотам стать более эффективными и дать им лучший совет, как развивать собственные возможности. Пилоты не будут летать на каких-либо платформах во время этого мероприятия, но будут использовать симулятор во время своего визита». Собеседники CNN при этом подчеркнули: речи о возможной передаче F-16 Украине по-прежнему не идет.