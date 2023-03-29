Россия помогает Ирану в области цифровых технологий, оборудования для наблюдения и фотосъемки, подслушивающих устройств и детекторов лжи. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Тегеран и Москва еще два года назад заключили соглашение о киберсотрудничестве. В январе 2021 года МИД РФ сообщил, что страны подписали документ о партнерстве в области обеспечения информационной безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда уточнял: соглашение позволит координировать действия по вопросам в киберпространстве в свете их растущего влияния на международные отношения и положение дел в отдельных странах.

WSJ отмечает: потенциал для сотрудничества в области кибервооружений появился после того, как Иран, по словам американских и иранских официальных лиц, продал России дроны-камикадзе Shaheed для использования в Украине, а также поставил РФ танковые и артиллерийские снаряды.

Тегеран ищет помощи в сфере кибероружия, а также запросил у РФ десятки ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь в развитии иранской программы по запуску ракет большой дальности, передают источники WSJ.

Газета сообщает, что Россия начала делиться цифровыми наступательными технологиями с Ираном с начала войны в Украине — несмотря на прежние опасения Москвы по поводу возможной утечки российских технологий через Иран в даркнет.

Ранее западные СМИ сообщали о поставках иранского оружия в Россию, однако глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян опроверг это и заявил, что Тегеран не одобряет поставки оружия какой-либо стороне российско-украинского конфликта. Но при этом министр заявил, что ИРИ поставила Москве беспилотники, но вроде как еще до начала войны в Украине.

Как ранее сообщал TRT на русском, в середине марта Иран достиг соглашения о покупке российских истребителей Су-35. Их поставки могут начаться уже весной этого года.

«Истребители Су-35 технически приемлемы для Ирана, и Тегеран завершил контракт на их закупку», — цитирует государственное информагентство республики IRNA заявление миссии Ирана при ООН.

Член комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Шахрияр Хейдари в начале января 2023 года заявил, что «истребители Су-35, заказанные Ираном из России, прибудут в страну в начале следующего года (по иранскому календарю, то есть уже с 21 марта)‎»‎.

«Мы заказали у России системы обороны, ракеты и вертолеты. Большая часть этого оружия скоро поступит в страну», — добавил Хейдари.

В ноябре 2022 года CNN со ссылкой на заявления американской разведки сообщал, что Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива. Сырье может помочь Ирану привести в действие ядерные реакторы и потенциально еще больше сократить так называемое «время прорыва» для создания ядерного оружия.

Растет не только военное сотрудничество двух стран: Россия в 2022 году стала крупнейшим инвестором в Иран, вложив в страну за текущий финансовый год $2,76 млрд — в основном это инвестиции в промышленный, горнодобывающий и транспортный секторы. Об этом сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.