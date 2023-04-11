Китай стал закупать больше нефти из Ирана на фоне подорожания поставок из России и растущей конкуренции за российскую нефть, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на участников рынка. Издание отмечает: в марте частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая — их еще называют «‎чайниками»‎ — начали переключаться на иранское сырье, поскольку это дешевле, чем закупать российскую нефть.

В марте «‎чайники» ‎увеличили закупки иранской нефти и конденсата на 20% — по данным компании Vortexa, речь идет о 800 тысяч баррелей в сутки. Аналитическая фирма Kpler приводит другие цифры: по ее данным, экспорт иранской нефти в Китай в феврале вырос почти до 1,2 млн баррелей в сутки — это второй крупнейший показатель с начала 2017 года.

Поскольку для доставки иранского экспорта в Китай требуется не менее месяца, дополнительные грузы могут появиться в отчетности импорта Китая в марте и апреле. Разница в оценках объясняется тем, что КНР не отражает импорт иранского сырья в официальной статистике либо подменяет их на поставки из других стран, например, Малайзии.

Как уточняет Bloomberg, баррель нефти российской марки Urals сейчас продается с дисконтом около $10 по отношению к европейскому бенчмарку Brent. Другая российская марка нефти ВСТО — с дисконтом в $6. Нефть из Ирана продается со скидкой в $12 за баррель. Именно по этой причине НПЗ Поднебесной и переключаются на нее, поясняет агентство.

Частные НПЗ в провинции Шаньдун — на нее приходится 20% перерабатывающих мощностей КНР или около 3,7 млн баррелей в сутки — почти полностью зависят от подпадающей под санкции нефти из-за ее больших скидок. Потому Иран, Россия и Венесуэла конкурируют за этот рынок.

По оценке компании Vortexa, крупные государственные компании Китая и нефтепереработчики из Индии все больше борются за российскую нефть марки ВСТО, которая раньше была любимым сортом «‎чайников»‎. Потому сейчас НПЗ все чаще переключаются на иранское сырье — чтобы избежать конкуренции с крупным бизнесом.

Раньше большая часть иранской нефти поступала на государственные НПЗ Китая, но «теперь всем заправляют частные нефтеперерабатывающие заводы, особенно в провинции Шаньдун», цитирует Bloomberg Хомаюна Фалакшахи, старшего аналитика по сырой нефти в аналитической фирме Kpler.

Как ранее писал TRT на русском, с начала 2023 года Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай — экспорт сырья в январе-феврале вырос на 23,8% по сравнению с прошлогодними значениями.

Агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает, что поставки российской нефти в первые два месяца 2023 года превысили 15,68 млн тонн — около 1,94 млн баррелей в сутки. Это почти на четверть больше показателей аналогичного периода 2022 года (1,57 млн баррелей в сутки).