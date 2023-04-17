Утечка в соцсети секретных документов Пентагона показывает, что в феврале 2023 года разведслужбы РФ спланировали информационную кампанию в Африке, продвигая пророссийский нарратив о войне в Украине. Об этом пишет газета The New York Times, изучившая файлы Минобороны США.

По данным издания, Россия использует популярных африканских блогеров, интернет-СМИ, а также ТВ-каналы для продвижения своей повестки. Ряд медиа континента имеют прямое отношение к ЧВК «‎‎Вагнер» и его руководителю Евгению Пригожину. Российские наемники участвуют в военных конфликтах в Мали, Судане, Ливии и других странах Африки.

За последний год в новостных агентствах и социальных сетях Африки все чаще появляется пророссийский контент. Сообщения направлены на то, чтобы заручиться поддержкой вторжения в Украину и представить растущее присутствие РФ на африканском континенте как выгодное, в то же время очерняя американское и европейское, а в особенности французское влияние в Африке.

Блогеры, телеканалы и вирусные ролики

Среди блогеров, выступающих в поддержку Москвы — пользователь Twitter из ЮАР @mmodiba10, прибавивший «Владимир» к своему нику в соцсети, чтобы «‎выразить свое благоговение перед российским президентом‎», пишет NYT. По ее данным, блогер транслирует созданный Россией контент через Twitter и Telegram, его аудитория насчитывает 148 тыс. подписчиков.

Кроме того, пророссийскую повестку продвигает телеканал Afrique Média, базирующийся в Камеруне. Газета отмечает: канал охватывает миллионы людей в Африке и недавно подписал партнерское соглашение с российским государственным телеканалом RT.

Россия запускает и вирусные ролики в интернете. В частности, пишет NYT, на одном видео российский коммандос из ЧВК «‎Вагнер‎», который воюет на стороне России в Украине, присоединяется к западноафриканским солдатам, чтобы «‎победить орду вторгшихся из Франции‎ зомби».

Российский государственный информационный портал Sputnik переименовал свой франкоязычный сервис, когда-то нацеленный прежде всего на охват аудитории во Франции, на Sputnik Afrique. Теперь большая часть его трафика — хотя и сократившегося — приходится на африканские страны, уточняет NYT. Базирующаяся в столице Мали Бамако радиостанция теперь каждый вечер транслирует новостной подкаст Sputnik, пишет издание.

В то же время охват западных новостных агентств в некоторых частях континента сокращается, уточняет NYT. Так, британский BBC сокращает десятки журналистов в Африке и закрывает как минимум три канала, вещающих на местных африканских языках.

Радио France Internationale и France 24, финансируемые правительством Франции, приостановили вещание в Мали и Буркина-Фасо. Газета отмечает: от ЦАР до Мадагаскара, от Мали до Южной Африки — Россия стремится продвигать антиколониальную повестку и позиционирует себя как оплот против Запада в Африке.

13 апреля Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и его основного медиаресурса РИА ФАН, сообщает «Официальный журнал ЕС». Причина включения в черный список — участие наемников в военных действиях в Украине.

РИА ФАН входит в состав медиагруппы «Патриот», в состав попечительского совета которой входит основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В 2021 году он попал под санкции США, ЕС и Великобритании. Деятельность РИА ФАН Евросоюз охарактеризовал как пропаганду действий наемников «‎Вагнера»‎.