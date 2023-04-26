Российская спортсменка Анна Пракатень, получившая серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио в академической гребле, будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина.

Представитель ФГСР назвал уход 30-летней спортсменки из российской сборной серьезной потерей, но подчеркнул, что «это ее выбор». По его словам, переход Пракатень в национальную команду Узбекистана еще должна утвердить Международная федерация гребного спорта (ФИСА).

«У Ани были мысли и вовсе закончить карьеру, а затем она решила выступать за Узбекистан на международных соревнованиях. Еще в прошлом году федерации Узбекистана и Сербии предложили дать нашим спортсменам возможность соревноваться под их флагами. Мы ответили, что в первую очередь будем добиваться их допуска в составе нашей национальной команды», — пояснил Свирин.

Если ФИСА одобрит переход российской спортсменки в сборную Узбекистана, то «‎смысла препятствовать выступлениям Ани за Узбекистан не будет‎»‎, подчеркнул президент ФГСР.

«‎Известно, что в случае перехода нужно выждать 24 месяца, чтобы выступать на международных стартах. Но исполком международной федерации может учесть ситуацию, в которой находятся российские спортсмены, и уменьшить этот срок. Возможно, Пракатень удастся выступить за Узбекистан на Играх 2024 года в Париже», — предположил представитель федерации гребного спорта России.

Свирин уточнил, что Сербия также предлагала российским гребцам перейти в ее национальную сборную, однако спортсмены из РФ приняли решение отказаться и добиваться допуска на Олимпиаду в Париже в 2024 году в составе российской команды.

Анна Пракатень — уроженка Беларуси. Она выступала за белорусскую сборную на международной арене вплоть до 2016 года. Затем сменила спортивное гражданство на российское. Выступать за национальную команду РФ Пракатень начала с 2019 года. В 2021 году выиграла чемпионат Европы по академической гребле среди одиночек. Тогда же завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.

Почему российские спортсмены переходят в сборные других стран?

Узбекистан в 2018 году натурализовал велогонщицу, трехкратного призера Олимпийских игр Ольгу Забелинскую.

В 2019 году гражданство республики получили российские пятиборцы — чемпион Европы Александр Савкин и бронзовый призер чемпионата мира Алисэ Фахрутдинова, а также чемпион Европы в вольной борьбе Ильяс Бекбулатов.

При этом, как уточняет портал Fergana.Media, после перехода в сборную Узбекистана ни один из натурализовавшихся спортсменов не смог завоевать медали Олимпийских игр в Токио, с прицелом на которые им и выдали гражданство республики. Российские СМИ уход спортсменов из национальной сборной в команды других стран воспринимают по-разному. Ту же Ольгу Забелинскую ряд изданий за ее решение выступать за Узбекистан назвали «предательницей».

Теннисистку Елену Рыбакину, которая получила гражданство Казахстана и выиграла Уимблдон, ассоциировали исключительно с Россией. Ее победы вызвали всплеск негатива на Западе — местные СМИ ставили под вопрос законности участия Рыбакиной в соревнованиях. Аналогичная волна хейта поднялась и в Казахстане, где СМИ сообщали об отсутствии у спортсменки принадлежности к республике.

«‎‎Все радуются, что впервые Казахстан в финале Уимблдона. Я буду прыгать от радости, когда там будет играть не москвичка с нашим флагом, а настоящие наши казахстанцы, которые родились здесь, пошли здесь на теннис и показали высокие результаты. И в них столько же вложат, как в легионеров из России‎»‎, — писала казахстанская журналистка Гульбану Абенова.

Рыбакина в итоге была вынуждена отчитываться перед журналистами и доказывать свои связи с Казахстаном. Одной из причин большой популярности Казахстана у российской теннисистов СМИ называют большую финансовую поддержку, которую республика оказывает спортсменам. Помимо Рыбакиной ранее в казахстанскую сборную также перешел российский теннисист Тимофей Скатов.

Как ранее писал TRT на русском, футболист московского «‎Динамо»‎ и бишкекского клуба «‎Дордой»‎ Андрей Хрипков подал документы в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы выступать за сборную Кыргызстана. Ранее аналогичную заявку в федерацию направил вратарь тульского «‎Арсенала»‎ Антон Коченков.