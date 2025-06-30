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В Аризоне арестован еврейский экстремист, распявший пастора
В Аризоне арестован еврейский экстремист, распявший пастора
В Аризоне арестован еврейский экстремист, распявший пастора / TRT Russian
30 июня 2025 г.

В США арестован 51-летний Адам Кристофер Шиф, признавшийся в распятии 76-летнего пастора Билла Шонеманна в ночь на Пасху. Преступление, по словам подозреваемого, стало первым из серии убийств, которые он намеревался совершить по религиозным мотивам.

Шиф сообщил, что составил список из 13 пасторов по всей стране. Убийства должны были символизировать 13 колен Израиля — каждому священнику он планировал нанести название одного из колен на ухо. В случае с Шонеманном он написал «колено Беньямина».

«Это был приказ — очистить Израиль от зла», — заявил он. Подозреваемый добавил, что уже неоднократно сталкивался с полицией и не испытывает раскаяния. «Я скорее считаю себя святым», — пояснил он, ссылаясь на заповедь, предписывающую «казнить» тех, кто проповедует, что «кто-то другой — это Бог».

Шиф дал своему плану название «Операция Первая заповедь» и заявил, что собирался «окружить нацию» распятиями. Следующая атака, по данным полиции, должна была произойти в Седоне, однако подозреваемый был задержан заранее — на пути к месту предполагаемого преступления.

Следствие считает, что Шиф действовал на почве религиозного экстремизма. Семья убитого пастора выразила опасения, что фигура обвиняемого может привлечь последователей.

Шиф остается под стражей. Ожидается его экстрадиция в округ Мэрикопа, где было совершено преступление. Официальные обвинения по делу о распятии пока не предъявлены.

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