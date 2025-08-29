Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, обязывающий федеральные здания в Вашингтоне сохранять классический греко-римский стиль архитектуры — с мраморными колоннами и строгими залами, характерными для здания Верховного суда и Капитолия. Об этом сообщает The New York Times.

Новые правила, которые Белый дом представил как инициативу «сделать федеральную архитектуру снова красивой», также призваны отговорить от использования современных направлений, таких как брутализм, при строительстве федеральных объектов по всей стране.

«Благодаря своей проверенной способности соответствовать этим требованиям, классическая и традиционная архитектура являются предпочтительными направлениями архитектурного проектирования», — говорится в указе.

«Особое внимание должно уделяться выбору проектов, воплощающих архитектурное совершенство», — отмечается в документе.



Ожидания новых правил появились еще несколько месяцев назад, когда Белый дом в январе опубликовал меморандум с призывом к федеральным зданиям уважать «классическое архитектурное наследие». Эта инициатива стала отсылкой к указу, который Трамп подписал в последние недели своего первого президентского срока, но который позже отменил Джо Байден.



«Архитектура должна отражать свое время», — заявила Лиз Уайткус, исполнительный директор Docomomo US, некоммерческой организации, занимающейся сохранением архитектуры XX века.