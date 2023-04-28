Со времен окончания холодной войны Соединенные Штаты играли центральную роль в глобальных процессах, выступая, в качестве посредника в мирных переговорах, оказывая поддержку в развитии стран, в том числе спонсорскую, и закрепляя за собой ключевые роли в международных институтах. В то же время 3 американские администрации подряд – президентов Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена – каждая по-своему, но все же пересматривала традиционные подходы Вашингтона во внешней политике, что привело и к некоторому ослаблению его позиций в ряде регионов.

Администрация Байдена с самого начала называла африканское направление одним из приоритетных. В декабре прошлого года Белый дом принял саммит лидеров США и стран Африки. По его итогам было объявлено, что США направят $2 млрд на гуманитарные нужды африканских стран. Затем в феврале 2023 американская первая леди Джилл Байден посетила Кению и Намибию, где пообщалась с молодежью и женщинами-активистками. Следом за ней в африканское турне совершила вице-президент США Камала Харрис. Он посетила Гану, Танзанию и Замбию.

Тем не менее, как отмечается в статье аналитика Майка Котэ для National Review, геополитическая ситуация в Африке демонстрирует, что Байден проигрывает Китаю. Параллельно с Пекином за Африку продолжает бороться Париж, пытаясь перекроить неэффективные подходы прошлого, приведшие к утрате влияния на континенте, объявляя о «новой эре» в отношениях Пятой республики с государствами Африки – без классических колониальных методов. Кроме того, Россия в русле продвигаемых ею идей многополярного мира пытается сохранить и развить выстроенные с советских времен связи с Африкой, проводя саммиты «Россия – Африка» и развивая другие форматы сотрудничества. Москва также не пренебрегает и довольно агрессивными медийными инструментами для вытеснения влияния западных стран в регионе.

А африканских странах растет популярность Турции, где положение стран - бывших метрополий стало расшатываться. Положительному восприятию Турецкой Республики африканскими странами способствуют ее участие в крупных экономических и инфраструктурных проектах континента, наращивание военного сотрудничества, торговли и обширная гуманитарная деятельность. Важную роль играет также и взаимопонимание со многими африканскими странами на почве общей религии и культурных аспектов, а также отсутствие колониального опыта Анкары.

Запоздалая попытка

По мнению как африканских, так и российских экспертов, участившиеся поездки американских представителей в африканские страны и прочие мероприятия – немного припозднившаяся попытка Вашингтона сохранить влияние на континенте, которое Пекин и другие игроки стремительно отнимают. Но главным конкурентом США в Африке, как и в других регионах, американские аналитики считают Китай, который, прежде всего, инвестирует и торгует. По данным исследования Кильского института мировой экономики, в период с 2016 по 2021 год КНР выделила $185 млрд 22 государствам. При этом лишь в прошлом году Пекин списал 17 африканским странам 23 кредита.

Как в свою очередь указывает заместитель директора Института Африки РАН Леонид Фетуни, работа на африканском направлении в Китае, как и по многим другим вопросам, поставлена на плановые рельсы. «Вот уже 33 года министры иностранных дел КНР начинают в январе годовой цикл своих международных визитов с турне по Африке, посещая четыре-шесть стран. В 2023 году вояж нового главы МИД КНР Цинь Гана включал встречи в Эфиопии, Габоне, Анголе, Бенине, Египте, а также в штаб-квартирах Африканского союза и Лиги арабских государств», – приводит его слова российская «Независимая газета».

Одновременно в американских СМИ активно стала муссироваться тема якобы непрозрачности китайский кредитов, предоставляемым странам Африки. В частности, приводятся слова главы Всемирного банка Дэвида Мэлпаса: «Правительствам в Африке не следует предлагать имущественный залог как обеспечение кредита, потому что это блокирует их возможности на протяжении поколений. Это происходит с Китаем».

Согласно данным того же исследования Кильского института, 60% от общего объема выданных Китаем кредитов приходится именно на займы «государствам, попавшим в сложную ситуацию». Большая часть кредитов на спасение государств от дефолтов была выдана с 2016 по 2021 год. Из их общей суммы в размере 240 млрд долларов 170 млрд поступили из Народного банка Китая (НБК). Остальные 70 млрд долларов предоставили китайские государственные банки и предприятия, в том числе нефтегазовые компании.

Авторы исследования также утверждают, что процентная ставка НБК составляет 5 процентов, в то время как Международный валютный фонд предлагает кредиты на «спасение» со ставкой 2 процента. Кроме того, многие инфраструктурные проекты, на которые КНР выделял финансирования в рамках инициативы «Один пояс – один путь» приостановлены, а государства сталкиваются с трудностями с погашением долгов.

Из-за этого Пекин стали упрекать в создании «долговой ловушки». Директор Китайско-африканской исследовательской инициативы Университета Джона Хопкинса Дебора Бротикам с этим не согласна. По ее словам, это лишь пример того, что кредитор недооценил риски. При этом, по мнению представителей Китая, Вашингтон любит разыгрывать эту карту в своем соперничестве за влияние в Африке.

Брать пример с Пекина

В то же время американские власти часто упрекают в том, что они в диалоге с африканскими странами неправильно расставляют акценты. «Темы климата и защиты демократии стали главными в повестке саммита США-Африка. <…>. Вопрос развития инфраструктуры по итогам саммита был затронут лишь раз, все остальное крутилось вокруг ESG-ценностей американских компаний, проблем климата и вопросов защиты демократии», - указывают обозреватели National Review.

Также неуместными в этом контексте выглядят попытки американских посольств продвигать среди консервативного во многих отношениях населения стран Африки либеральных ценностей, в том числе вывешивая флаги LGBTQ+ на зданиях своих диппредставтельств и пытаясь запускать дискуссии по темам, провоцирующим поляризацию общества.

Американские аналитики уверены, что Вашингтон может оставить процесс усиливающегося недовольства своей региональной политикой целевым расходованием средств, направляемых в качестве гуманитарной помощи, и более активной работой компаний в регионе. Для этого, считают эксперты, Вашингтону необходимо вкладываться в инфраструктурное развитие стран Африки, в том числе привлекая к этому дружественные страны.