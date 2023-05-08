В чат-группах в мессенджере Telegram процветает торговля секретными документами финансовых, промышленных и военных компаний и госструктур США, пишет газета Financial Times по итогам собственного расследования.
Журналисты издания в течение двух недель притворялись хакерами и наблюдали за несколькими чат-группами, в которых размещались десятки тысяч страниц секретных документов США.
Часть из секретных файлов была недавно собрана в результате апрельской утечки данных Пентагона, другая — это сливы корпоративных секретов, которые группы вымогателей публикуют в открытом доступе, если переговоры с жертвами терпят неудачу. Среди слитых в чатах Telegram документов также частные сообщения между американскими правоохранительными органами и технологическими компаниями, уточняет FT.
Некоторые из опубликованных документов представляют прямую угрозу обеспечению обороноспособности США, подчеркивает газета. «Даже старые секретные документы имеют оперативную ценность — они показывают, как мы подходим к проблемам, как оцениваем угрозы, как обучаем людей», — пишет FT.
Аналитики, опрошенные изданием, отметили: вероятно, что некоторые из документов еще не всплыли на поверхность. В ходе «российских кампаний по дезинформации» могут появиться новые файлы, подделанные, которые РФ может выдать как настоящие, подчеркивает газета. За сливами части данных могут стоять российские хакеры, полагает FT.
Какие данные журналисты нашли в Telegram?
Дипломатический источник сообщил изданию, что чаты в Telegram — лишь «верхушка айсберга». В даркнете можно «провести годы», пока тебя не пригласят в по-настоящему секретный чат. Как пояснили хакеры, опрошенные FT, в таких чатах «лучшие материалы» обмениваются на украденные американские или европейские коммерческие данные — в том числе, информацию о кредитных картах, электронные письма, номера социального страхования.
Журналисты FT во время расследования пообщались с хакером, который продемонстрировал им, по его словам, образец исходного кода для производства сплава для усиления брони боевых машин пехоты США. Также издание смогло приобрести список людей, которым запрещено прилетать в США.
Газета подчеркивает: к утешению властей США, немногие из хакеров смогли взломать самые защищенные правительственные базы данных. Самые опасные утечки исходят от инсайдеров, отмечает издание. Среди них Челси Мэннинг, осужденная за утечку военной корреспонденции в Ираке и телеграмм Госдепартамента, а также Джошуа Шульте, осужденный за утечку технических данных о том, как ЦРУ взламывает важные цели.
В этом же списке Эдвард Сноуден, который слил строго засекреченную информацию Агентства национальной безопасности, в том числе о том, как США с 2002 по 2013 годы следили за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как ранее писал TRT на русском, в апреле в соцсети утекли секретные документы Пентагона. Среди них были американские оценки потерь украинской армии и запасов оружия, а также предполагаемые планы контрнаступления на востоке страны. За утечкой, как сообщает полиция США, стоял 21-летний Джек Тейшейра.
По данным CNN, он работал в IT-службе ВВС Нацгвардии США и имел доступ к материалам под грифом «Совершенно секретно» с 2021 года. Публиковать их на закрытом форуме Discord Тейшейра начал в декабре 2022 года. CNN также сообщила, что утечка данных Пентагона привела к тому, что Украина был вынуждена изменить свои военные планы.
Газета New York Times сообщила, что утечка файлов может привести к ухудшению в отношениях США и союзников. Из документов следует, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками.