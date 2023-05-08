В чат-группах в мессенджере Telegram процветает торговля секретными документами финансовых, промышленных и военных компаний и госструктур США, пишет газета Financial Times по итогам собственного расследования.

Журналисты издания в течение двух недель притворялись хакерами и наблюдали за несколькими чат-группами, в которых размещались десятки тысяч страниц секретных документов США.

Часть из секретных файлов была недавно собрана в результате апрельской утечки данных Пентагона, другая — это сливы корпоративных секретов, которые группы вымогателей публикуют в открытом доступе, если переговоры с жертвами терпят неудачу. Среди слитых в чатах Telegram документов также частные сообщения между американскими правоохранительными органами и технологическими компаниями, уточняет FT.

Некоторые из опубликованных документов представляют прямую угрозу обеспечению обороноспособности США, подчеркивает газета. «Даже старые секретные документы имеют оперативную ценность — они показывают, как мы подходим к проблемам, как оцениваем угрозы, как обучаем людей», — пишет FT.

Аналитики, опрошенные изданием, отметили: вероятно, что некоторые из документов еще не всплыли на поверхность. В ходе «‎российских кампаний по дезинформации»‎ могут появиться новые файлы, подделанные, которые РФ может выдать как настоящие, подчеркивает газета. За сливами части данных могут стоять российские хакеры, полагает FT.

Какие данные журналисты нашли в Telegram?

Дипломатический источник сообщил изданию, что чаты в Telegram — лишь «верхушка айсберга». В даркнете можно «провести годы», пока тебя не пригласят в по-настоящему секретный чат. Как пояснили хакеры, опрошенные FT, в таких чатах «лучшие материалы» обмениваются на украденные американские или европейские коммерческие данные — в том числе, информацию о кредитных картах, электронные письма, номера социального страхования.

Журналисты FT во время расследования пообщались с хакером, который продемонстрировал им, по его словам, образец исходного кода для производства сплава для усиления брони боевых машин пехоты США. Также издание смогло приобрести список людей, которым запрещено прилетать в США.

Газета подчеркивает: к утешению властей США, немногие из хакеров смогли взломать самые защищенные правительственные базы данных. Самые опасные утечки исходят от инсайдеров, отмечает издание. Среди них Челси Мэннинг, осужденная за утечку военной корреспонденции в Ираке и телеграмм Госдепартамента, а также Джошуа Шульте, осужденный за утечку технических данных о том, как ЦРУ взламывает важные цели.

В этом же списке Эдвард Сноуден, который слил строго засекреченную информацию Агентства национальной безопасности, в том числе о том, как США с 2002 по 2013 годы следили за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле в соцсети утекли секретные документы Пентагона. Среди них были американские оценки потерь украинской армии и запасов оружия, а также предполагаемые планы контрнаступления на востоке страны. За утечкой, как сообщает полиция США, стоял 21-летний Джек Тейшейра.

По данным CNN, он работал в IT-службе ВВС Нацгвардии США и имел доступ к материалам под грифом «Совершенно секретно» с 2021 года. Публиковать их на закрытом форуме Discord Тейшейра начал в декабре 2022 года. CNN также сообщила, что утечка данных Пентагона привела к тому, что Украина был вынуждена изменить свои военные планы.

Газета New York Times сообщила, что утечка файлов может привести к ухудшению в отношениях США и союзников. Из документов следует, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками.