Парад в честь 78-й годовщины победы над нацистской Германией в Москве неожиданно оказался в центре внимания как событие, крайне важное для региональной дипломатии. Изначально ожидалось, что иностранный гость на празднике будет лишь один — президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Такому выбору даже было найдено вполне логичное объяснение — в 2021 году единственным гостем был президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а так как между странами есть вялотекущий приграничный конфликт, Москва вынуждена соблюдать баланс в общении с союзниками.

Однако уже 8 мая, всего за день до парада, стало известно, что в Москву собираются и шесть других постсоветских лидеров. Это премьер Армении Никол Пашинян, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Таким образом, на трибуне Мавзолея вместе с Владимиром Путиным оказались все без исключения лидеры стран Центральной Азии, а по совместительству — все члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Единственным постсоветским лидером, который поддерживает с Россией хорошие отношения, но не присутствовал на параде, стал президент Азербайджана Ильхам Алиев. У него в этот день была запланирована собственная программа — он посещал Шушу и другие освобожденные территории в Карабахе. Для этого города дата 9 мая имеет особое значение, не связанное со Второй мировой войной. Именно в этот день в 1992 году Шуша оказалась под контролем армянских сепаратистов, но вот уже три года как над городом вновь развевается азербайджанский флаг. К тому же 10 мая в Азербайджане отмечается столетие со дня рождения одного из ключевых деятелей в истории страны — Гейдара Алиева. Вероятно, это стало еще одной причиной, по которой его сын Ильхам не смог отлучиться в Москву.

Но даже с учетом этого в Москве столь значительное число иностранных гостей трактовали как масштабную дипломатическую победу и доказательство того, что международной изоляции России, которой пытаются добиться на Западе, на самом деле нет. «Многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, мы очень признательны нашим гостям, которые сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва начала разговаривать с союзниками на каком-то совершенно новом языке. Все дисциплинированно съезжаются в Москву для празднования Дня Победы, — с восторгом отметил ведущий канала Соловьев Live Сергей Мардан, известный радикальными националистическими взглядами. — Никаких «я занят», «я болен», «у меня свой парад» не принимаются. Приглашение, видимо, было сделано в такой форме и настолько убедительно, что отказаться не было никакой возможности».

Впрочем, и согласиться на посещение парада, по крайней мере, некоторым из приглашенных, было непросто. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заранее допускал, что в шествии по Красной площади могут участвовать не просто российские военнослужащие, но и ветераны войны в Украине. Так и оказалось: из 8 тыс. военнослужащих 530 успели поучаствовать в боевых действиях за минувший год.

Напомним, что даже союзники России по ОДКБ, за исключением разве что Беларуси, не поддержали российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Как утверждали в Кремле, некоторые из них в ходе телефонных разговоров с Владимиром Путиным лишь выразили понимание причин такого решения, но объективных способов проверить, действительно ли они это говорили, нет.

Тем не менее, находясь на Красной площади, всем гостям пришлось присутствовать при выступлении Владимира Путина, с содержанием которого они вряд ли были согласны. «Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже, — заявил президент России. — Против нашей родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность».

Всю вину за войну Путин возложил на власти Украины и некоторых других стран, которые, он, впрочем, прямо не назвал. «Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать», – сказал президент России. По словам Путина, именно в этом «причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ», который якобы стал «заложником».

Однако, судя по всему, отношение российского президента к украинскому народу за последний год все же изменилось — и не в лучшую сторону. В своих поздравительных телеграммах 9 мая Путин разделяет страны, с которыми он поддерживает хорошие отношения — и в таком случае поздравляет лидера, и тех, с кем отношения плохие — и тогда поздравляет лишь народ, в отрыве от государства. В прошлом, 2022 году, такие обезличенные поздравления были направлены народам Грузии и Украины, а вот в Молдове он все-такие поздравил лидера — президента Майю Санду. В этом же году Путин «понизил» и Молдову — там он поздравил лишь народ, а Украину не упомянул вовсе.

Присутствие лидеров постсоветских стран на трибуне московского Мавзолея не могли не заметить в Киеве. В МИД Украины их решение посетить парад назвали «аморальным и недружественным шагом». «Народы Центральной Азии и Кавказа сделали неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявил в беседе с TRT на русском российский специалист по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов, все лидеры, приехавшие в Москву, заранее понимали, что понесут определенный имиджевый урон, но сочли его «меньшим из зол». «Россия все еще продолжает играть роль метрополии для стран, некогда входивших в состав Российский империи и Советского Союза. Отказать ей этим странам действительно сложно, — отметил эксперт. — Тем не менее, в той же Центральной Азии все яснее дают понять, что считают Москву лишь одним из центров силы. Например, президент Узбекистана Мирзиеев сразу после конституционного референдума отправился в не в Москву, а в Берлин. Расширением контактов с Западом занимается и Токаев, который, кстати, оправдал свое присутствие на параде тем, что посетил могилу своего дяди подо Ржевом, который погиб там в 1942 году».

«Причины согласия сразу семи лидеров посетить Москву пока остаются для меня загадкой, — признался в беседе с TRT на русском другой эксперт по региону, профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев. — Удивительно, что не сработал даже вариант «мы должны праздновать со своим народом», которым пользовались в прошлые годы. Но если не вдаваться в конспирологические варианты, то я пока вижу только одно объяснение — поиск баланса. Страны региона не могут отказать Западу в применении антироссийских санкций и вынуждены расплачиваться за это символическими актами в виде визита в Москву. Но даже это вряд ли работает одинаково для всех игроков».