Зехранур Айдемир — самый молодой депутат в новом созыве Великого национального собрания (парламента) Турции, она представляет правящую Партию справедливости и развития (AK Parti), пишет агентство «‎Анадолу»‎.

В беседе с агентством Айдемир отметила, что хотела бы работать над увеличением числа уроков по информатике и изучению кодирования в системе образования, чтобы дети имели возможность раскрывать свои таланты.

Айдемир родилась в Анкаре в 1998 году, но выросла в Ризе. Она окончила программу двойного диплома в области промышленного и ИТ-инженерного дела. Она начала свою политическую карьеру в возрасте 18 лет в региональном отделении AK Parti в Анкаре, став заместителем председателя молодежного отделения партии.

Она продолжила работать в штаб-квартире AK Parti в качестве руководителя отдела исследований, разработок и образования. «Мне посчастливилось быть депутатом в Анкаре, где я сделала свой первый шаг в политику‎», — приводит «‎Анадолу»‎ слова депутата.

Айдемир работает инженером-программистом в компании, играющей важную роль в оборонной промышленности Турции. По ее словам, благодаря своей профессии она внимательно наблюдала за тем успехом, которого Турция достигла в сфере оборонной промышленности в последние годы. Она решила принять участие в политике, чтобы рассказать большему количеству людей об этой области, пишет «‎Анадолу»‎.

Депутат особо подчеркнула важность того факта, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уделяет большое внимание молодежи. «Турецкий век будет веком молодежи. Наш президент — лидер, который прислушивается к мечтам молодежи, решает проблемы и прокладывает путь в будущее своими яркими идеями. Мы видим значительное количество молодых людей на мероприятиях. Эрдоган и сам начинал свою политическую карьеру в молодежных организациях‎»‎, — уточнила Айдемир.

В беседе с «‎Анадолу»‎ депутат заявила, что в качестве депутата хочет больше работать в сфере технологий, программного обеспечения и кодирования, чтобы дети могли расти в качественной среде и раскрывать свои таланты в системе образования.

«Я хочу, чтобы голос молодежи был услышан в парламенте и наши мечты были услышаны», — приводит агентство слова Айдемир. При этом депутат раскритиковала политику оппозиции из-за ограниченного пространства для молодежи и добавила, что самому молодому представителю оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) 33 года.