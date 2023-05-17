Зехранур Айдемир — самый молодой депутат в новом созыве Великого национального собрания (парламента) Турции, она представляет правящую Партию справедливости и развития (AK Parti), пишет агентство «Анадолу».
В беседе с агентством Айдемир отметила, что хотела бы работать над увеличением числа уроков по информатике и изучению кодирования в системе образования, чтобы дети имели возможность раскрывать свои таланты.
Айдемир родилась в Анкаре в 1998 году, но выросла в Ризе. Она окончила программу двойного диплома в области промышленного и ИТ-инженерного дела. Она начала свою политическую карьеру в возрасте 18 лет в региональном отделении AK Parti в Анкаре, став заместителем председателя молодежного отделения партии.
Она продолжила работать в штаб-квартире AK Parti в качестве руководителя отдела исследований, разработок и образования. «Мне посчастливилось быть депутатом в Анкаре, где я сделала свой первый шаг в политику», — приводит «Анадолу» слова депутата.
Айдемир работает инженером-программистом в компании, играющей важную роль в оборонной промышленности Турции. По ее словам, благодаря своей профессии она внимательно наблюдала за тем успехом, которого Турция достигла в сфере оборонной промышленности в последние годы. Она решила принять участие в политике, чтобы рассказать большему количеству людей об этой области, пишет «Анадолу».
Депутат особо подчеркнула важность того факта, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уделяет большое внимание молодежи. «Турецкий век будет веком молодежи. Наш президент — лидер, который прислушивается к мечтам молодежи, решает проблемы и прокладывает путь в будущее своими яркими идеями. Мы видим значительное количество молодых людей на мероприятиях. Эрдоган и сам начинал свою политическую карьеру в молодежных организациях», — уточнила Айдемир.
В беседе с «Анадолу» депутат заявила, что в качестве депутата хочет больше работать в сфере технологий, программного обеспечения и кодирования, чтобы дети могли расти в качественной среде и раскрывать свои таланты в системе образования.
«Я хочу, чтобы голос молодежи был услышан в парламенте и наши мечты были услышаны», — приводит агентство слова Айдемир. При этом депутат раскритиковала политику оппозиции из-за ограниченного пространства для молодежи и добавила, что самому молодому представителю оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) 33 года.