Росавиация предложила утвердить перечень оборудования, обязательного к установке на российских беспилотниках. На дроны, которые будут заниматься перевозкой людей и животных, предложено устанавливать черные ящики. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Росавиации в адрес Минпромторга.

19 апреля агентство отправило список обязательного оборудования для всех российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта и ассоциацию производителей беспилотников «‎‎Аэронекст».

● Для беспилотников, которые летают в пределах прямой видимости до высоты 150 метров, Росавиация предлагает установить габаритные огни.

● Дроны для перевозки людей и животных, согласно предложению ведомства, необходимо оснастить черными ящиками, а также системой индивидуального жизнеобеспечения и спасения, в том числе кислородными масками, парашютами и жилетами.

● На беспилотники, которые летают над населенными пунктами и промышленными объектами, установят аэронавигационные огни, а также систему управления, позволяющую оператору на земле отслеживать положение аппарата и при необходимости немедленно вернуть его на точку вылета по кратчайшему пути.

● Также ведомство предлагает обязать производителей устанавливать на БПЛА программно-аппаратные комплексы (ПАК), которые предотвратят полет в запретных зонах и зонах с ограничениями.

Генеральный директор компании «‎Флай дрон»‎ Никита Данилов пояснил «‎Ведомостям»‎, что требование о ПАК включает специальное программное обеспечение и локаторы, которые будут передавать местоположение беспилотника и, при необходимости, корректировать его траекторию полета.

Зарубежные производители не будут менять дроны для рынка РФ

Часть из предлагаемых решений уже интегрированы в российские БПЛА, отмечают опрошенные газетой эксперты. При этом эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин в беседе с «‎Ведомостями»‎ уточнил: 80% российского рынка БПЛА занимают зарубежные модели. Ради небольшого по объему российского рынка вносить изменения в комплектацию производители не будут.

Как ранее писал TRT на русском, в РФ в 2024 году запустят аналог сервиса Flightradar — интерактивную карту полетов беспилотников с данными об их передвижении. Сервис будут использовать госструктуры для отслеживания дронов. Сумма инвестиций в проект уже превышает 2 млрд руб.

С начала мая в РФ начали вводить ограничения на запуск дронов, сейчас они действуют почти в 50 регионах России. Запрет ввели после того, как в ночь с 2 на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента РФ. Власти обвинили в инциденте Украину. В Киеве отрицают свою причастность к атаке.