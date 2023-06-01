Финляндия впервые после вступления в НАТО принимает у себя совместные маневры военнослужащих альянса, сообщает агентство Reuters.

В учениях «‎Северный лес»‎, которые проходят в северной части Финляндии, участвуют около 6500 солдат и офицеров республики, а также 1000 военных из США, Великобритании, Норвегии и Швеции. Это крупнейшие в современной истории Финляндии учения сухопутных войск за Полярным кругом, они проводятся с 27 мая по 2 июня, уточняет агентство.

Место проведения маневров — полигон Роваярви — находится всего в двух часах от границы с Россией. Генерал-майор Грегори Андерсон из 10-й горнострелковой дивизии армии США заявил, что его страна готова защищать Финляндию. «Мы здесь, мы полны решимости. Армия США тренируется вместе с нашим новым союзником по НАТО, чтобы наращивать потенциал и помочь защитить Финляндию, если что-то случится», — заявил Андерсон.

Военнослужащие из США практиковались запускать реактивные системы залпового огня, доставленные из Германии, в то время как их финские коллеги стреляли из своих танков Leopard 2A6, шведы и норвежцы — из боевых машин пехоты CV90, а британские войска использовали танки Warrior, подчеркивает Reuters.

Швеция остается ближайшим военным партнером Финляндии, а также политически и тактически готова защищать своего скандинавского соседа, заявил командующий шведскими сухопутными войсками.

Финляндия официально стала частью НАТО 4 апреля этого года после того, как Турция и Венгрия одобрили ее заявку. Это стало возможным после того, как Анкара подтвердила со своей стороны, что Хельсинки выполняет обещания, закрепленные в Мадридском меморандуме в июне 2022 года.

Как ранее писал TRT на русском, США планируют разместить американские военные базы в Финляндии, страны готовят соответствующий договор об оборонном сотрудничестве.

По данным газеты Helsingin Sanomat (HS), договор позволит военным США дислоцироваться в Финляндии, хранить на финской территорию американскую военную технику. Также в соглашении будут оговорены возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону.

Представитель финского МИД Микаэл Антелл отметил: текст двустороннего договора уже практически готов. Но на официальном уровне переговоры двух стран будут продолжаться до 2024 года — после этого проект соглашения перейдет на рассмотрение парламента. На ядерное оружие соглашение Хельсинки и Вашингтона распространяться не будет, уточнил дипломат.