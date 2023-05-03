США планируют разместить американские военные базы в Финляндии, страны готовят соответствующий договор об оборонном сотрудничестве. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на слова представителя финского МИДа Микаэля Антелла.

Договор позволит военным США дислоцироваться в Финляндии, хранить на финской территорию американскую военную технику. Также в соглашении будут оговорены возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону.

Антелл отметил: текст двустороннего договора уже практически готов. Но на официальном уровне переговоры двух стран будут продолжаться до 2024 года — после этого проект соглашения перейдет на рассмотрение парламента. На ядерное оружие соглашение Хельсинки и Вашингтона распространяться не будет, уточнил дипломат.

По его словам, присутствие военных баз США укрепит оборонный потенциал Финляндии. При этом договор не противоречит членству скандинавской страны в НАТО, напротив, оно дополняет его.

Как ранее сообщал TRT на русском, 4 апреля после ратификации парламентами Турции и Венгрии Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Это случилось почти через год после подачи заявки на вступление.

По сути, это стало возможным только после того, как Анкара подтвердила со своей стороны, что Хельсинки выполняет данные на саммите НАТО 28 июня в Мадриде обещания, которые были закреплены меморандумом.

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Как подчеркивает HS, Вашингтон ведет аналогичные переговоры со Швецией и Данией. При этом США уже заключили подобный договор с Норвегией еще в 2021 году.

Американские ВВС размещены на базе норвежского аэропорта Рюгге. В июле прошлого года мэр финской Лаппеенранты у границы Финляндии с Россией предложил использовать аэропорт города для размещения базы НАТО.

С аналогичными предложениями выступили градоначальники еще нескольких финских городов вдоль российско-финской границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре 2022 года заявил: в случае появления баз НАТО на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс Россия будет вынуждена в ответ укреплять возможности на северо-западе.

«Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты базы, вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России. В любом случае, линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится‎»‎, — подчеркнул министр.