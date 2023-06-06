Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против инициативы НАТО открыть офис в Токио, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Альянс планирует открыть отделение в Токио, он мог бы стать первым аванпостом НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркивает издание. Однако Париж задерживает идущие уже несколько месяцев переговоры внутри альянса, уточнили источники газеты.

По их словам, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО должно оставаться сосредоточенным на своем регионе — Северной Атлантике. Открытие офиса требует единодушной поддержки Североатлантического совета, высшего органа альянса, принимающего политические решения. Это означает, что Франция имеет право остановить этот шаг, поясняет издание.

10 мая посол Японии в США Кодзи Томита заявил, что Токио работает над открытием офиса НАТО в стране.

«То, что вы упомянули, — это одна из вещей, над которой мы работаем, чтобы укрепить наше партнерство. Но я действительно не слышал окончательного подтверждения этому, но мы работаем в этом направлении», — уточнил дипломат.

Франция оглядывается на Китай

По данным FT, США и Япония хотели бы, чтобы Европа активнее включалась в вопросы безопасности Азии, особенно с учетом опасений возможного конфликта Китая с Тайванем. Но это решение совпало с резкой критикой Пекином усилий США по созданию антикитайских коалиций в Индо-Тихоокеанском регионе, которые КНР называет «азиатским аналогом НАТО».

Один французский чиновник на условиях анонимности заявил FT: открытие офиса НАТО в Японии может подорвать доверие Китая к Европе, особенно в свете войны России и Украины и возможных поставок китайского оружия Москве. Европейские лидеры, в частности, Макрон просили Пекин не отправлять вооружения России.

24 мая премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна не планирует становиться членом НАТО, но признал наличие планов открыть офис в Токио. В ответ официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион «не приветствует» открытие офиса НАТО. Чиновник отметил: Япония должна быть «осторожна в вопросе военной безопасности», учитывая ее «агрессивную историю».

Один из источников FT, знакомых с дебатами внутри НАТО, заявил, что Франция не будет поддерживать какие-либо проекты, «которые способствуют напряженности между НАТО и Китаем». Выступая на конференции в конце мая Макрон заявил, что НАТО не следует расширять свое влияние за пределы Северной Атлантики, и добавил: «Если мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку».

Как отмечает FT, ранее Макрон разозлил США и других западных союзников, предложив во время визита в Китай, чтобы Европа дистанцировалась от напряженности между США и КНР из-за Тайваня.

Где еще есть офисы НАТО?

Япония и НАТО обсуждают открытие офиса в Токио с тех пор, как премьер-министр Синдзо Абэ посетил штаб-квартиру альянса в 2007 году. Япония открыла свое представительство при НАТО в Брюсселе в 2018 году. Премьер-министр Фумио Кисида, который в прошлом году стал первым японским лидером, посетившим Саммит НАТО, как ожидается, присоединится к предстоящей июльской встрече альянса в Вильнюсе.

FT уточняет: офисы НАТО есть в десятке стран, включая Украину и Молдову. Большинство из них предназначены для связи с правительством и армией принимающей страны. Сейчас в составе НАТО 31 страна, Япония в альянс не входит. 31-м членом НАТО в 2023 году стала Финляндия.

Как ранее писал TRT на русском, с 27 мая по 2 июня Финляндия впервые после вступления в НАТО принимала у себя совместные маневры военнослужащих НАТО. В учениях «‎Северный лес»‎, которые проходили в северной части Финляндии, участвовали около 6500 солдат и офицеров республики, а также 1000 военных из США, Великобритании, Норвегии и Швеции. Это крупнейшие в современной истории Финляндии учения сухопутных войск за Полярным кругом. Место проведения маневров — полигон Роваярви — находится всего в двух часах от границы с Россией