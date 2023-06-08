В Германии 12-23 июня пройдут крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО Air Defender 23, передает агентство Associated Press (AP).

Эта демонстрация силы призвана произвести впечатление на союзников и потенциальных противников, таких как Россия, цитирует издание официальных представителей США и ФРГ.

В учениях примут участие 10 тыс. человек из 25 стран, а также 250 боевых самолетов. Одни только США направят 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и около 100 самолетов для участия в учебных маневрах.

По сценарию, страны альянса должны будут отреагировать на смоделированное нападение на одного из членов НАТО.

«Это, без тени сомнения, продемонстрирует маневренность и быстроту наших союзных сил в НАТО в качестве сил быстрого реагирования», — заявила посол США в Германии Эми Гутман.

Представитель ВВС США генерал Майкл Ло уточнил: учения, в частности, предусматривают «‎‎обеспечение американского военного присутствия в Европе в большем масштабе, чем до сих пор». Это связано, по его словам, с агрессией России против Украины и другими нынешними угрозами в сфере безопасности.

Учения носят оборонительный характер

Хотя учения Air Defender 23 планировались в течение нескольких лет, вторжение России в Украину в феврале 2022 года заставило НАТО серьезно подготовиться к возможному нападению на территорию альянса, отмечает AP. В учениях также принимают участие Швеция, которая надеется присоединиться к альянсу, и Япония.

«Мы показываем, что территория НАТО — это наша красная линия, что мы готовы защищать каждый сантиметр этой территории», — подчеркнул генерал-лейтенант Герхартц. — «Но мы, например, не будем выполнять никаких полетов в сторону Калининграда. Эти учения предназначены для обороны».

Военные Германии также предупредили, что массовые учения ВВС повлияют на работу гражданских авиалиний в Европе.

Генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхартц отметил: Берлин планирует ввести ограничения на гражданское воздушное сообщение. Он уточнил: в местах проведения учений будет повышенное количество авиационного шума.

Как ранее писал TRT на русском, в конце мая-начале июня Финляндия впервые после вступления в НАТО приняла у себя совместные маневры военнослужащих альянса. В учениях «‎Северный лес»‎, которые проходили в северной части Финляндии, участвовали около 6500 солдат и офицеров республики, а также 1000 военных из США, Великобритании, Норвегии и Швеции. Это крупнейшие в современной истории Финляндии учения сухопутных войск за Полярным кругом.

Место проведения маневров — полигон Роваярви — находится всего в двух часах от границы с Россией.