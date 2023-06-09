В России с 12 июня откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг страны. Он позволит сократить время полета, сообщает газета РБК со ссылкой на источники в авиаотрасли.

С начала войны РФ и Украины Москва закрыла воздушное пространство в приграничных регионах для полетов гражданских самолетов. Самолеты вынуждены облетать закрытые территории через Казахстан.

В августе прошлого года власти РФ одобрили воздушный коридор шириной 10 км, чтобы сократить время полетов. РБК уточняет: этим коридором могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно.

Этот коридор сократил время полета между Москвой и Сочи на 30-35 минут быстрее, отмечает РБК.

Остальные рейсы по другим направлениям продолжают летать через воздушное пространство Казахстана.

Как сообщили источники РБК, второй воздушный коридор позволит увеличить пропускную способность маршрута. Первый коридор, открытый в августе прошлого года, пропускал не более 15 рейсов в час.

Издание отмечает: ранее Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что Минобороны РФ согласовало открытие второго коридора в центральной и южной России. Источник канала уточнил: новый путь будет короче открытого в августе прошлого года на семь минут.

С открытием второго коридора пилотам не придется лететь обратно через Казахстан. Это будет способствовать увеличению пропускной способности маршрута. Оба коридора будут односторонними — то есть по одному самолеты смогут улетать на юг, по второму — возвращаться.

Всего на юге РФ с начала войны не работают 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как ранее писал TRT на русском, в мае Росавиация предложила утвердить перечень оборудования, обязательного к установке на российских беспилотниках.

На дроны, которые будут заниматься перевозкой людей и животных, предложено устанавливать черные ящики. Для беспилотников, которые летают в пределах прямой видимости до высоты 150 метров, Росавиация предлагает установить габаритные огни.