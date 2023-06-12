Минобороны Азербайджана закупит у итальянской фирмы Leonardo турбовинтовые военно-транспортные самолеты Leonardo C-27J Spartan. Стороны подписали контракт в Италии в присутствии представителей оборонных ведомств обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Leonardo.

В 2021 году Баку подписал соглашение с Leonardo о приобретении партии учебно-боевых самолетов М-346 Master. Республика стала 17-м заказчиком самолетов семейства C-27J. Среди других стран, закупающих эту модель Leonardo — Литва, Мексика, Перу, Словакия, Марокко, Замбия, Румыния, Кения, Чад, Болгария, Греция, Словения и Австралия.

В США этот тип самолета используют службы Береговой охраны и Командования специальных операций. «Изначально связанное с энергетическим сектором, сотрудничество между Италией и Азербайджаном теперь распространяется и на продукцию оборонной промышленности», — говорится в релизе фирмы.

Энергетическое сотрудничество Баку и Рима основывается на поставках газа из Азербайджана в Италию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Рим намерен сокращать свою зависимость от российского газа, потому стремится удвоить пропускную способность TAP.

По данным Leonardo, к настоящему времени модель C-27J налетала 170 тыс. часов. Итальянские ВВС сейчас финансируют разработку двух вариантов самолета. В частности, известно о работах над C-27J EW-Jedi — это вариант самолета для радиоэлектронной борьбы. Его задача — подавление электронных угроз наземным войскам, включая самодельные взрывные устройства.

С 2020 года Италия наладила серийное производство модели C-27J NG (Next Generation). Она отличается от базовой версии установкой винглетов на крыльях, обновленным комплексом авионики, навигационного и связного оборудования. Первым покупателем модели С-27 NG в 2021 году стал Туркменистан.

Как ранее писал TRT на русском, в начале мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: республика превратилась в один из транспортных центров Евразии и продолжит развивать проект «‎Среднего коридора»‎. Желаниям тех, кто хочет оставить республику вне этого стратегического проекта, не суждено сбыться, подчеркнул политик.

«Сегодня Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии. Хочу напомнить, что именно по инициативе [первого лидера республики] Гейдара Алиева в Азербайджане была проведена очень крупная и представительная международная конференция по Международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия», — заявил Алиев в обращении к народу.

Президент уточнил: именно в те годы была заложена основа проекта, «именуемого нами сегодня «Средний коридор». Это транспортный маршрут, связывающий Европу через Кавказ с Азией.